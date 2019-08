Gasóleo continua a dominar vendas de automóveis até julho

O gasóleo dominou o mercado automóvel em Portugal até julho de 2019, com 47,5% das novas matrículas de ligeiros, estando os veículos a gasolina com 44,3% nesse segmento, de acordo com dados da ACAP.

Segundo as tabelas da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), foram vendidos 169.184 veículos ligeiros desde o início de 2019 até julho, 47,5% dos quais (80.334) movidos a gasóleo.

No mesmo período, os veículos ligeiros a gasolina representaram 44,3% do mercado, com 74.918 veículos.

Os veículos elétricos representaram 2,6% do mercado em 2019, com 4.452 veículos.

Os restantes ligeiros são híbridos (elétricos e não elétricos), com um total de 4,2%, e de ‘plug-in’, com um total de 1,5% do mercado.

No entanto, apenas no segmento de passageiros, os veículos ligeiros a gasolina registam a liderança, com 50,9% (74.882 veículos) do mercado, contando o gasóleo com 39,7% (58.341 veículos) do mercado.

Em termos de pesados, 93,9% do mercado até julho foi de veículos a gasóleo, com 5,3%, correspondentes a 175 veículos, a moverem-se a gás natural comprimido (GNC).

As matrículas do mercado automóvel português registaram uma queda de 6,5% em julho face ao mesmo período de 2018, repetindo a tendência dos anteriores cinco meses, informou a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

De acordo com um comunicado da ACAP divulgado na quinta-feira, “em julho de 2019 foram matriculados pelos representantes legais de marca a operar em Portugal 21.791 veículos automóveis, ou seja, menos 6,5% do que em igual mês do ano anterior”.

“Assim, o mercado mantém-se em queda pelo sexto mês consecutivo”, assinala a ACAP.

A associação nota ainda que “nos sete meses de 2019 foram colocados em circulação 172.479 novos veículos, o que representou uma diminuição homóloga de 4%”.

Segundo a ACAP, entre janeiro e junho deste ano, venderam-se 65.797 ligeiros de passageiros a gasolina e 50.847 a gasóleo, mas, se forem incluídos os ligeiros de mercadorias e os pesados, os veículos a gasóleo ainda são os mais vendidos este ano.

Em 10 de julho, o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, considerou que a venda de mais ligeiros de passageiros a gasolina do que a gasóleo no primeiro semestre deste ano é a “resposta do mercado” à necessidade de utilização de tecnologias mais eficientes.