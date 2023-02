Gato Preto aposta no online e lança serviço exclusivo para empresas

Carolina Afonso, CEO do Gato Preto © DR

Nasceu em 1986 sob o signo do gato, com a ambição de dar a conhecer a beleza do artesanato português.

Com o passar dos anos veio o reconhecimento e o crescimento da marca de decoração, que hoje em dia dá pelo nome de Gato Preto e que conta com 54 lojas físicas - 36 em Portugal e 18 em Espanha. A grande aposta é agora no e-commerce, que conheceu o seu grande momento de viragem em 2020, altura em que a pandemia de covid nos obrigou a ficar em casa.

Atualmente, o negócio online já representa mais de 10% da faturação, sendo que da sua receita de vendas, mais de 50% vem da categoria mobiliário e sofás. Uma nova aposta da marca e que tem neste momento o maior peso nas vendas.

Para reforçar esta área, existe desde o início do ano o Gato Preto Business, que tal como o nome indica, é orientado para as empresas que pretendem ter espaços mais personalizados. "Desde que fizemos o rebranding e mudámos a nossa assinatura para "Living Spaces" temos vindo a registar uma procura crescente por parte de empresas e profissionais que chegam até nós, porque pretendem criar espaços diferenciadores", diz a CEO do Gato Preto.

A oportunidade estava criada e não iria ser desperdiçada. "Decidimos estruturar a nossa oferta e criar um programa que acrescente valor às empresas e profissionais que querem ter o Gato Preto no seu negócio", afirmou Carolina Afonso, em conversa com o Dinheiro Vivo.

O sucesso foi rápido e o crescimento também. "Teve um impacto imediato nas vendas. Notámos um aumento de pedidos de informação sobre o serviço nas nossas lojas e também online e temos já em mãos a decoração de raiz de um boutique hotel que nos está a entusiasmar imenso", revela Carolina Afonso.

Até há uns anos anos, o negócio online do Gato Preto era uma área praticamente inexistente, que quase teve de ser criada de raiz, o que implicou investir em tecnologia, processos e pessoas. "Iniciámos o processo de rebranding e o novo posicionamento de marca. O "Living Spaces" representa a forma como queremos desafiar os portugueses a viver a sua casa e acreditamos que o site deve refletir esse mesmo posicionamento", afirma a responsável.

Agora o site tem um portfólio que alberga mais de 2500 artigos, sendo uma grande parte produtos de design Gato Preto e, em média, recebe 600 mil visitas diárias. "O que é considerável para uma marca de retalho em homedecor", reconhece a responsável.

Aposta no metaverso

A inovação não chegou apenas ao site do Gato Preto. A marca decidiu explorar o metaverso e lançou uma coleção de NFT (Non-Fungible Tokens) intitulada "New Cats on The Block". Os seis gatos que compõem a coleção simbolizam diversos estados de espírito, que resulta em várias combinações.

Acabaram por dar origem a 50 exemplares limitados e colecionáveis que foram colocados à venda no OpenSea (mercado de tokens). Carolina Afonso revela que a adesão do público foi "muito positiva" e que esta coleção de NFT acabou por ser um exercício muito interessante de posicionamento. "Permitiu-nos testar uma nova abordagem de comunicação e lançamento de produtos diferenciadores", diz.

O sucesso do Gato Preto reflete-se nos resultados que a marca consegue. Embora Carolina Afonso não adiante valores referentes a 2022, uma vez que o fecho do ano ainda se encontra a decorrer, explicou que "atendendo à conjuntura e considerando os impactos diretos e indiretos da pandemia, conseguimos ainda assim crescer face ao ano anterior".

As vendas totais do e-commerce cresceram 10%, o que reflete bem o comportamento híbrido que o consumidor assumiu, dividindo-se entre as lojas e o digital. A categoria de mobiliário representou mais de metade das vendas deste canal, o que significa que esta é uma aposta ganha.

Para este ano, o Gato Preto vai continuar a investir na transformação digital e otimizar a operação de e-commerce, continuando a reforçar o segmento de mobiliário e disponibilizando, em maior quantidade têxteis, decoração e mesa. "A nossa ambição é ser um player global e de referência na área da decoração", afirma Carolina Afonso, adiantando que as metas passam por reforçar a posição em território nacional, quer pela proximidade quer pela oferta de coleções com design Gato Preto.

E, sem revelar pormenores, disse ainda que durante o primeiro semestre a marca vai "lançar um projeto pioneiro que promete trazer uma maior diversidade de categorias de produtos e inovação na experiência do cliente".