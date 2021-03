Gazela em lata para "facilitar o consumo descontraído de vinho"

Gazela em lata é a mais recente aposta da Sogrape. O novo formato do vinho Gazela chega ao mercado em maio.

Em comunicado, a Sogrape, que é a maior empresa do setor, explica que a lata slim, de 250 ml, para complementar a oferta já existente no mercado, em garrafa e 'à pressão', vem reforçar o conceito da marca como "vinho descomplicado e ideal para todos os momentos de consumo", recorrendo a um formato "apelativo". A "facilidade acrescida de transporte e refrigeração" é outra das vantagens sublinhadas.

O novo formato vai estar disponível em Portugal, nos Estados Unidos e na Noruega, mas a Sogrape admite que há diversos outros mercados que estão em equação "para um futuro próximo".

E se em Portugal este é um fenómeno ainda relativamente desconhecido - embora já haja alguma oferta, caso da Fashion Drinks, que comercializa a marca Rich Prosseco em lata, ou o Flutt, que se assume como "o primeiro vinho espumante em lata do mercado" -, no Brasil e nos Estados Unidos, a venda de vinhos em lata está a gerar grande entusiasmo, como forma de descomplicar o consumo do vinho e de chegar a consumidores mais jovens. Para muitos, é visto como uma tentativa de conquistar consumidores à cerveja.

João Gomes da Silva, administrador da Sogrape, admite que, "ao longo dos últimos tempos, temos percebido que existem vários mercados onde o formato de lata tem permitido facilitar o consumo descontraído de vinho em todas as gerações, registando até um crescimento a três dígitos nos últimos dois anos". E garante que o novo formato está "completamente alinhado" com o ADN de Gazela: ". O vinho que "Sabe bem com a vida" é por definição fácil de beber, leve e refrescante, pelo que este formato, em linha com o recente lançamento de Gazela On (vinho à pressão, disponível, apenas, para consumo na restauração), vem reforçar a presença da marca nos momentos de consumo dos seus fãs e consumidores".

O estatuto da Denominação de Origem Vinho Verde só permite a certificação de vinho em garrafas de vidro, pelo que, ao contrário da oferta tradicional de Gazela nas garrafas de 75 cl, de Vinho Verde Branco ou Vinho Verde Rosé, o novo Gazela em lata é vinho branco, o chamado 'vinho de mesa', sem qualquer certificação. O Dinheiro Vivo sabe que há outras marcas portuguesas que se preparam para lançar vinho em lata no mercado, tendo em vista sobretudo, os mercados dos EUA e do Brasil.