Gebalis duplamente premiada por práticas de responsabilidade social e sustentabilidade

Dinheiro Vivo 25 Novembro, 2020 • 16:21

A Gebalis, empresa de gestão do arrendamento da habitação municipal de Lisboa, acaba de receber dois prémios no âmbito da 6ª edição do Reconhecimento de Práticas em Responsabilidade Social e Sustentabilidade.

O programa Lotes ComVida recebeu o prémio no eixo ODS 11-Cidades e Comunidades Sustentáveis e o projeto Rock The House foi distinguido com uma menção honrosa no eixo ODS 1-Erradicar a pobreza pela APEE, Global Compact Network (ONU) e Aliança ODS Portugal.

O programa Lotes ComVida tem como destinatários diretos 4701 pessoas, pertencentes a 1454 famílias, residentes em 63 lotes, distribuídos por 8 bairros municipais de Lisboa: Alta de Lisboa, Alfinetes, Armador, Boavista, Graça, Liberdade, Quinta das Laranjeiras e Padre Cruz. O projeto tem como objetivo principal a organização coletiva dos residentes em prédios de habitação municipal, apelando à participação direta e ativa, promovendo a capacitação dos habitantes.

Já o Rock The House é um fórum para capacitação e desenvolvimento de competências ao nível da gestão doméstica e ao nível habitacional dos Residentes em habitação municipal de Lisboa.