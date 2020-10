General Electric passa de perdas a lucro de 2.376 milhões nos primeiros 9 meses do ano fiscal

General Electric (GE). © Sebastien SALOM-GOMIS / AFP

Os resultados têm sido prejudicados pelo negócio da aviação, impactado pela pandemia de covid-19, justifica o conglomerado empresarial em comunicado.

Entre julho e setembro, a GE teve um prejuízo de 1.190 milhões de dólares, menos 87% quando comparado com o prejuízo de 9.465 milhões de dólares registado em termos homólogos.

As vendas, por seu turno, caíram 17% no terceiro trimestre em análise, para 19.417 milhões de dólares.

A empresa norte-americana, que está em restruturação, faturou 57.690 milhões de dólares até setembro, menos 16% em termos homólogos.

O presidente e presidente executivo da GE, Lawrence Culp Jr., afirmou que, apesar do ambiente no terceiro trimestre ser "ainda difícil", a empresa melhorou os resultados "em todos os segmentos de negócio, exceto na aviação".

Já o braço financeiro do conglomerado, a GE Capital, que apresenta as contas separadamente, apresentou um prejuízo de 78 milhões de dólares, o que corresponde a uma melhoria de 88% face ao prejuízo de 663 milhões de dólares contabilizados no mesmo período do ano anterior.