General Electric reduz prejuízo para 839 milhões de euros no segundo trimestre

General Electric © © Sebastien SALOM-GOMIS / AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 26 Julho, 2022 • 19:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A norte-americana General Electric (GE) registou um prejuízo de 857 milhões de dólares (cerca de 839 milhões de euros) no segundo trimestre, menos 27,9% do que em igual período do ano passado, foi anunciado esta terça-feira.

Entre abril e junho, as receitas da empresa de engenharia situaram-se em 18.646 milhões de dólares (18.247 milhões de euros), mais 2% do que no período homólogo.

Por segmento, o volume de negócios da aviação cresceu 26,6% para 6.127 milhões de dólares (5.996 milhões de euros), enquanto a saúde avançou 1% para 4.519 milhões de dólares (4.422 milhões de euros).

Já as receitas do negócio da eletricidade fixaram-se em 4.202 milhões de dólares (4.112 milhões de euros), menos 2% do que no ano anterior.

A área de energias renováveis, por seu turno, registou um recuo de 23% na faturação para 3.099 milhões de dólares (3.033 milhões de euros).

"A GE teve um forte segundo trimestre, com um crescimento no número de pedidos, receitas e lucros, bem como no fluxo de caixa", apontou, citado em comunicado, o presidente executivo da empresa, Lawrence Culp, destacando o contributo da indústria aeroespacial para os números apurados.