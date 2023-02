Generali abre fundo de 500 mil euros para apoiar ação humanitária da UNICEF na Síria e Turquia

Sismo na Turquia © João Relvas/LUSA

Já são mais de 35 mil as mortes confirmadas na Turquia e na Síria depois de os dois países terem sido atingidos, dia 6 de fevereiro, por um terramoto de magnitude 7,8 na escala de Richter, a que se seguiram várias réplicas, uma das quais de magnitude 7,5, causando um rasto de destruição. Para responder à crise humanitária, a Generali reagiu com um fundo dedicado de 500 mil euros que será entregue à UNICEF e a outros programas locais, selecionados em conjunto com a Generali Sigorta para melhor apoiar as pessoas e comunidades afetadas pelo terramoto.

A empresa vai igualar o valor total dos donativos da campanha global de angariação de fundos, sob a forma de bens como comida, água potável, kits de higiene para famílias e crianças, roupa, materiais médicos de emergência e abrigos seguros.

Adicionalmente, a nível local, a Generali Sigorta vai apoiar organizações locais para emergências de primeiros socorros como, por exemplo, a Afad e a Ahbap, dois grupos locais para a ajuda em situações de catástrofe.

São milhões as pessoas na Turquia e na Síria que dependem de assistência humanitária e todos podem ajudar aqui.