Generali com lucro 'recorde' em Portugal de 54 milhões de euros em 2021

Sede da Tranquilidade em Lisboa © DR

Dinheiro Vivo/Lusa 26 Maio, 2022 • 13:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Generali Seguros, que detém a Tranquilidade, registou um lucro de 54,1 milhões de euros em 2021, mais que quadruplicando os resultados face aos 12,9 milhões de 2020, e um 'recorde' na atividade em Portugal, foi anunciado esta quinta-feira.

Adicionalmente, o volume de negócios de contratos de seguro e de investimento do Grupo Generali, que em Portugal opera com as marcas Tranquilidade, Açoreana (nos Açores) e LOGO, também cresceu, face ao ano anterior, alcançando os 1.138,2 milhões de euros, dos quais 1.058,6 milhões na atividade Não Vida e os restantes 79,6 milhões na área Vida.

"O volume de negócios na atividade Não Vida da Generali em Portugal, ultrapassou pela primeira vez a barreira de 1.000 milhões de euros, confirmando uma boa 'performance' comercial ao longo de 2021, com um crescimento no segmento Não Vida acima do mercado, que permitiu à companhia consolidar a sua posição no setor segurador português, reforçando a sua quota de mercado", referiu, em comunicado, o presidente executivo da Generali Seguros, Pedro Carvalho.

A Generali terminou o ano de 2021 com uma quota de mercado em Não Vida de 18,8%.

Apesar de 2021 ter sido ainda marcado pela crise pandémica, originada pela covid-19, foi no ano passado que a companhia de seguros Tranquilidade concluiu o processo de integração, após a aquisição, em janeiro de 2020, pelo Grupo Generali, salientou.

Assim, "a Generali mantém perspetivas positivas para o exercício de 2022", ainda que "com alguma prudência, dada a indefinição quanto à evolução do conflito" na Ucrânia, bem como da pandemia.