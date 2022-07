Generalli vê em Portugal um mercado "muito importante"

Fundação Champalimaud © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O motivo da visita foi a assinatura de um acordo de parceria na prevenção do cancro, mas o propósito não impediu Philippe Donnet de trocar umas palavras com os jornalistas. Depois de conhecer o Centro Clínico da Fundação Champalimaud, em Lisboa, o CEO do Grupo Generalli, que em Portugal opera com as marcas Tranquilidade, Açoreana e Logo, demonstrou a satisfação com o negócio da seguradora em território luso e revelou que o mercado nacional é "muito importante para a companhia no contexto europeu".

Questionado sobre se a intenção passa por reforçar investimentos no mercado nacional, o responsável assegurou: "Sentimo-nos completamente comprometidos com este país e ficaremos felizes de fazer mais investimentos para reforçar a nossa presença em Portugal e para apoiar o país, apoiar investimentos e para ajudar a suportar o sistema de saúde".

Philippe Donnet reforçou a importância do mercado nacional para o negócio da Generalli no contexto europeu, afirmando: "Queremos ser mais fortes em toda a Europa, pelo que temos que continuar a ser bastante importantes em Portugal". Em 2020, o grupo de origem italiana concluiu um processo de fusão com a Seguradoras Unidas S.A., que detinha a marca Tranquilidade, com o objetivo de tornar-se a maior seguradora nacional. Para já, a empresa liderada por Pedro Carvalho, ocupa o segundo lugar no ranking segurador, tendo apresentado recentemente os resultados de 2021, com um lucro recorde em Portugal de 54 milhões de euros e um volume de negócios de 1,1 milhões, quatro vezes superior aos números de 2020.

"Há espaço de crescimento em Portugal porque nenhum mercado de seguros está saturado", revelou o CEO do grupo na visita ao Centro Champalimaud. "As pessoas continuarão a precisar sempre de mais proteção para as suas famílias, para a sua saúde, para o seu dinheiro e o nosso papel é protegê-las".

A doença oncológica continua a ser uma das maiores causas de morte em todo o mundo e um problema que ultrapassa as fronteiras da saúde, devido ao elevado impacto social, emocional e económico. A parceria agora assinada com a Fundação Champalimaud é, para Philippe Donnet, "muito relevante, importante e de excelência, não apenas para o país, nem para a Europa, mas para o mundo", disse durante a cerimónia de assinatura do acordo. "Para nós, é verdadeiramente importante, porque faz parte da nossa missão, que é cuidar das pessoas", acrescentou.

A Fundação Champalimaud desenvolveu um Programa de Avaliação e Gestão de Risco Oncológico personalizado, que analisa e gere o risco de cada pessoa face às patologias oncológicas. A Tranquilidade associa-se na criação de uma solução inovadora de acesso ao referido programa, através de um mecanismo de proteção integrado que acompanha a pessoa ao longo da vida.

A avaliação parte da história clínica da pessoa e dos hábitos de vida para a definição de ações ajustadas, no diagnóstico atempado e o tratamento diferenciado com acesso a terapêuticas inovadoras. Estão incluídas consultas para definição do nível de risco, acompanhamento ao longo da vida, diagnóstico precoce e tratamento.