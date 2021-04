GesConsult: "Impacto da pandemia na construção vai sentir-se em 2021"

Construção © Pedro Correia/Global Imagens

A construção foi dos poucos setores que não parou, apesar da pandemia, beneficiando de uma inércia que é característica do setor. Ou seja, em 2020, as obras que vinham de trás, mantiveram a dinâmica operacional da construção civil. Mas 2021 já poderá ser "bastante diferente", acredita o diretor-geral da GesConsult, empresa especializada na gestão e fiscalização de obras.

"Há um delay que se vai sentir em 2021 porque muitos dos negócios que não se fizeram em 2020 vão ter impacto este ano", diz Nuno Garcia, lembrando que ao nível da hotelaria, do comércio e da restauração os investimentos "estão quase a zero".

Em contrapartida, e porque "nunca se passou tanto tempo em casa", há uma procura crescente por parte dos particulares, quer ao nível das obras de reabilitação dos seus próprios imóveis, quer na procura por novas casas. "Notamos muito que as pessoas querem fazer intervenções para mudarem a sua casa ou, quando procuram uma nova, já sabem melhor que o que querem e o que valorizam, quer seja uma melhor exposição solar, espaços exteriores ou cozinhas maiores", explica.

Já ao nível da reabilitação urbana para investimentos, a quebra é notória. Basta ter em conta que houve, em 2020, uma redução de 8,1% no número de fogos licenciados para reabilitação. No caso da GesConsult, essa quebra foi de 10%, no entanto, a empresa fechou o exercício de 2020 com um crescimento de 2% face ao ano anterior. E espera em 2021 manter o seu volume de negócios, na ordem dos 600 mil euros. A empresa conseguiu, apesar da pandemia, aumentar em 10% o seu número de clientes em carteira e conta com um pipeline garantido de 21 projetos até ao final do ano.

Pobreza energética preocupa

Embora 60% do seu volume de negócios seja assegurado pela área residencial, maioritariamente através de grandes investidores, a GesConsult está apostada em reforçar a sua posição junto do clientes particular. E a pobreza energética é uma das áreas de maior atenção. Portugal é o quarto país da União Europeia que mais sofre de pobreza energética, "coisa que nos deve preocupar bastante", diz Nuno Garcia.

Para este responsável, há alguns passos simples que podem ajudar a ultrapassar esta situação, como a colocação de caixilharia com corte térmico nas janelas e vidros duplos com isolante térmico. "É um investimento relativamente controlado e que acarreta uma melhoria significativa", defende este responsável. Mas mesmo aqui há que ter cuidado com as opções tomadas. "Não adianta de nada substituir as janelas todas se tiverem caixas de estore em cima que não estão isoladas", diz, sublinhando que "é preciso olhar para o sistema de forma integrada".

De entre as soluções "um pouco mais complicadas", há o ETICS (external thermal insulation composite system), o chamado sistema "capoto", que permite fazer o isolamento térmico global do edifício pelo exterior, tratando de solar paredes e cobertura do prédio. Mas nem todos os prédios podem recorrer a este sistema, já que há limitações, designadamente para edifícios em zonas históricas e com fachadas em azulejo, por exemplo. Nesses, a solução tem de passar pelo isolamento pelo interior, mas aí há que ter "muito cuidado" com as pontes térmicas, como os cantos de ligação entre as paredes, as janelas e os tetos, e que constituem pontos de entrada de calor ou de frio que têm de ser tratados.

O melhor, como em tudo, é recorrer a apoio técnico, de quem sabe o que está a fazer, com intervenções ao nível das janelas, coberturas e fechadas, mas, também, na indicação da melhor forma de aquecer, ou arrefecer a casa, no verão, quando o calor aperta, com alto rendimento e baixo consumo energético. A colocação de painéis com bombas de calor é uma das possibilidades, sendo certo que, nem sempre, essa é uma opção permitida na reabilitação urbana, sobretudo em centros históricos.

"Há que adequar as opções aquilo que é possível", diz Nuno Garcia, que estima que, "com um investimento de 100 a 150 euros por metros quadrados, já seja possível obter uma boa eficiência energética numa casa". Ou seja, qualquer coisa como oito mil euros de investimento numa casa de 80 metros quadrados.

Apoios são fundamentais

O problema, defende este responsável, é que há, ainda, "uma grande desinformação" sobre os programas de apoio a intervenções deste tipo, e, sobretudo, os consumidores desconhecem "o enorme impacto que isso pode ter na sua conta mensal de eletricidade".

"Comprar uma casa é dos maiores investimentos que fazemos na vida e não sabemos, a maior parte das vezes, nada sobre o que estamos a comprar. Quando se compra um carro sabe-se tudo sobre o forro dos estofos e o volume da bagageira, mas quando se compra uma casa, muitas vezes nem sequer pedem o certificado energético da habitação. Ou pedindo-o, porque passou a ser obrigatório por lei, não sabem ler aquela informação que lá está", frisa. E, em Portugal, 75% dos edifícios têm classe de eficiência energética de C ou abaixo.

Nuno Garcia admite que "a maior parte" dos edifícios construídos nas décadas de 70 a 90, com as exigências e as técnicas que existiam à data, "não cumprem hoje" com os ideais da eficiência energética e da neutralidade carbónica, o "grande desígnio da União Europeia". O grande problema é que, "muita gente não tem capacidade para investir" neste domínio, em especial ao nível das famílias mais vulneráveis.

A recém-aprovada Estratégia de Longo Prazo para a Renovação dos Edifícios, que contempla investimentos de 110 mil milhões de euros só na renovação do parque habitacional até 2050, pretende ajudar a ultrapassar alguns destes constrangimentos, mas para este responsável é um programa "pouco ambicioso". "Parece-me um investimento relativamente curto. Mas, pronto, é um caminho", sublinha. Nuno Garcia acredita que mais apoios e mais incentivos ​​​​​​​hão-de surgir, designadamente por via do Plano de Recuperação e Resiliência, que tem na transição energética um dos seus grandes focos.