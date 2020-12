Gestor alemão apontado como próximo CEO da TAP

© Fábio Poço/Global Imagens

O gestor alemão Christoph Mueller poderá ser apontado como novo CEO da TAP, avança o Negócios, na edição desta segunda-feira.

De acordo com o jornal, Mueller conta com um vasto currículo no setor da aviação, sendo inclusive responsável pela recuperação financeira da companhia irlandesa Aer Lingus, onde trabalhou até 2015.

Ainda nos anos 90, Mueller passou pela Lufthansa, entre 1994 e 1999. Em 2001 foi fundador da Brussel Airlines. Mais tarde foi CEO da Malaysia Airlines, assumindo o desafio de recuperar a reputação da empresa após o desaparecimento do voo 370, em 2014.

Entre 2016 e 2019 passou ainda pela Emirates, assumindo a área do digital e inovação.

O Negócios nota que o gestor alemão é considerado um especialista em "turnarounds" de empresas, detendo um perfil que poderá permitir a concretização do plano de reestruturação que está a ser negociado com Bruxelas.