Getir anuncia saída de Portugal, Espanha e Itália

A plataforma de entregas de compras Getir anunciou, esta quinta-feira, que pretende terminar as suas operações em Portugal, Espanha e Itália "de forma ordenada", não tendo revelado quantos trabalhadores serão afetados no mercado nacional.

"A Getir, pioneira na entrega ultrarrápida de compras, anunciou que pretende terminar as suas operações, de forma ordenada, em Espanha, Itália e Portugal", refere a empresa em comunicado hoje enviado, onde regista que está a "finalizar uma ronda de financiamento".

A 'startup' turca, que em março de 2022 concluiu uma ronda de financiamento de Série E no valor de 768 milhões de dólares -- elevando então a sua avaliação para 11,8 mil milhões de dólares -- empregava em maio desse ano "mais de 200 pessoas" em Portugal.

Em 21 de junho, o Grupo Getir, que inclui as marcas Getir, Gorilas e Frichti, já tinha anunciado aos trabalhadores que iria abandonar o mercado francês no final deste mês, segundo o Le Monde.

Já no passado dia 30 de junho, a confederação sindical espanhola Comissões Operárias (CCOO) criticou a intenção da empresa sair de Espanha, onde disse contar com quase 1.600 trabalhadores.

O portal noticioso norte-americano TechCrunch noticiou esta semana que o fundo de investimento Mubadala, detido pelo emirado do Abu Dhabi, tinha confirmado que pretendia liderar a próxima ronda de investimento da empresa de entregas.

"Estamos atualmente em conversações avançadas com a Getir para liderar a sua próxima ronda de investimento e continuamos a trabalhar de perto com a empresa para apoiar o seu crescimento nos próximos anos", disse um porta-voz do fundo citado pela TechCrunch.