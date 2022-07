GfK e NielsenIQ fundem-se e criam fornecedor global de informação e análise em consumo e retalho

Vai ser criado um fornecedor global de informação e análise em consumo e retalho © Arquivo/Global Imagens

A GfK e a NielsenIQ vão fundir-se numa nova empresa. O anúncio foi feito pelas duas marcas, que explicam que esta operação deve estar concluída no final deste ano, altura em que surgirá "o maior fornecedor global de informação e análise em consumo e retalho".

Em comunicado, as duas empresas explicam que com esta fusão os clientes vão poder antecipar tendências e conseguir reagir mais rapidamente às necessidade e expectativas do consumidor e do mercado. Isto porque a nova empresa terá recursos de tecnologia de última geração, e como tal, irá proceder a análise aprofundada da experiência do comprador durante todo o percurso de compra.

"A posição de liderança da GfK em tecnologia e bens de consumo, em 67 países, combinada com a posição de liderança da NielsenIQ, em 90 países, na análise de bens de consumo rápido, permitirá o alargamento da oferta de serviços aos clientes, bem como a expansão para novos segmentos de mercado", explicam as empresas.

Desta forma e reunindo a maior base de dados de talentos em tecnologia e operações em todo o mundo, a nova empresa vai poder apresentar novos serviços e adaptá-los a todos os segmentos do mercado.

A futura empresa quer posicionar-se como "líder de análises de mercado", através da combinação da plataforma Connect, da NielsenIQ, com as tecnologias de análise omnichannel e a plataforma gfknewron, da GfK

"A combinação com a NielsenIQ permite-nos capacitar os nossos clientes a tomar decisões mais inteligentes nas suas organizações, a uma escala verdadeiramente global, e acelerar o nosso percurso para o próximo capítulo de inovação. Isso permitirá explorar novas e significativas oportunidades de crescimento", declara Lars Nordmark, CEO interino e Diretor Financeiro da GfK.

Por seu turno, o presidente executivo e diretor executivo da Nielsen IQ, Jim Peck, congratula-se com a fusão. "A combinação das nossas capacidades permite-nos acelerar, ainda mais, a inovação que melhor atende a nossa base de clientes e agrega valor significativo a todos os nossos stakeholders. Juntamente com a GfK, temos a oportunidade de influenciar o futuro do retalho global e da análise do consumidor - que seja rápido, ágil e conectado".