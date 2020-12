GfK mantém medição de audiências de TV

Lisboa,18/06/2015- Serviço de televisão Netflix que é lançado em Portugal em maio. (Paulo Spranger/ Global Imagens) © PAULOSPRANGER

A GfK foi a empresa vencedora do concurso para a medição de audiência de televisão em Portugal, anunciou a Comissão de Análise de Estudos de Meios (CAEM). A empresa é a atual prestadora de serviços. Ficará responsável pelas audiências - a "moeda" de remuneração às televisões da publicidade feita pelos anunciantes - para o período de 2021/2025.

A consulta tinha sido lançada em julho de 2019. Das empresas consultadas foram finalistas a Kantar Media, Grupo Marktest e GfK Portugal Marketing Services, tendo esta última sido escolhida como vencedora.

"A empresa selecionada, por deliberação tomada por unanimidade das três secções da CAEM, Anunciantes, Agências e Meios foi a GfK, Portugal Marketing Services S.A", frisa a CAEM, órgão que reúne representantes dos media, agências de meios e anunciantes.

A consulta, recorde-se, foi precedida de um braço de ferro pelos media, com a SIC, TVI e RTP a anunciar em novembro de 2018 de que iriam lançar uma consulta para escolher uma nova empresa de medição de audiências.

As televisões em sinal aberto pretendiam fundar uma associação responsável pela medição das audiências de televisão em Portugal e pelo lançamento de um concurso internacional para encontrar um novo prestador de medição de audiências. "Os três operadores nacionais em sinal aberto reiteram a importância da existência de um serviço de medição de audiências televisivas transparente, fiável e independente", diziam as estações em comunicado. "Os três operadores nacionais RTP, SIC e TVI decidiram fundar uma nova Associação responsável pela medição das audiências de Televisão em Portugal, seguindo as melhores práticas internacionais, e tendo como objetivo principal a promoção, a modernização e a transformação futura da indústria televisiva em Portugal", diziam.

Mais tarde, media chegaram a acordo com CAEM para manter o processo de seleção da nova empresa sob a égide do organismo.