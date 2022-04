GfK Portugal apresentou tendências de inovação e tecnologia para a indústria e retalho

António Salvador, presidente do conselho de administração da GkK Portugal © DR

Depois de dois anos de pandemia e com a guerra na Ucrânia, a economia europeia sofreu um abrandamento significativo. Os confinamentos obrigaram o consumidor a alterar profundamente os seus hábitos e o comércio online tem, cada vez mais, uma presença na vida de todos nós.

Foi neste contexto de incerteza que a GfK Portugal analisou a influência que a inovação e tecnologia tiveram, no ano passado, na indústria e no retalho, assim como as mudanças nos hábitos dos consumidores.

Na conferência "Unboxing Tech Market", que aconteceu esta terça-feira em Lisboa, a empresa de estudos de mercado revelou que as organizações que não tiveram capacidade de adaptação às novas condições obtiveram resultados negativos, ao contrário daquelas que souberam integrar-se e agir. Como refere a GfK em comunicado, "a tomada de decisões em tempo real, de olhar à inovação e evolução através de modelos preditivos, de exigir novas competências nas equipas, bem como possuir alguma agilidade e flexibilidade para vencer são componentes que descrevem uma atitude reativa, mas indiscutivelmente positiva".

Eletrónica

Ficar em casa revolucionou a forma como se compra e o mercado da eletrónica de consumo não foi exceção. Foi, segundo a GfK Portugal, o maior aliado dos consumidores e das empresas e em Portugal representou 385 milhões de euros, em 2021, o significa um crescimento de 1% face ao ano anterior. Já o mercado das telecomunicações representou um total de 739 milhões de euros com um crescimento de 16% relativamente a 2020. Quanto à informática, em Portugal este mercado cresceu 7%, representando assim um total de 678 milhões de euros.

Também as tecnologias de consumo - produtos de eletrónica - foram alvo de uma maior procura e a consequência direta foi o aumento do preço médio destes bens, que aumentou 20% no ano passado.

Também os smartphones, no seu segmento premium, tiveram um aumento médio de preço de 4%.

Segundo a GfK, "nos próximos anos podemos esperar uma contínua adaptação e inovação por parte das empresas por forma a conseguirem acompanhar as novas exigências do mercado".

Eletrodomésticos

Também o mercado dos eletrodomésticos registou um aumento de vendas. Na área dos pequenos eletrodomésticos, as vendas máquinas de café aumentaram 46%, os aspiradores robots venderam mais 25% e os aspiradores verticais 5%. No total, este segmento de pequenos eletrodomésticos subiu em Portugal 24% , enquanto os grandes alcançaram mais 13%. Também nesta área de consumo a preferência por produtos premium cresceu. Aqui 37% dos consumidores dizem que é "importante confortar-me ao consumir", refere a GfK Portugal.

No mesmo comunicado, a empresa refere que nas vendas online "os segmentos de mercado dos 45 aos 54 anos, bem como dos 19 aos 24 são os que mais adotaram o online como opção viável de compra de eletrodomésticos".

Neste sentido, a GfK concluiu que as tendências futuras são "a simplificação de tarefas, o conforto no consumo, a necessidade de otimizar tempo e tarefas e a procura por experiências mais interativas, personalizadas e inovadoras".

Procura online

As compras online cresceram nos dois anos de pandemia. E foi nos sites dos retalhistas que os consumidores encontraram resposta às suas necessidades. Entre pesquisa e procura de informações estes sites tiveram, em 2021, um aumento de 47% na sua procura. Com o segundo ano de pandemia criaram-se vínculos maiores de determinados hábitos de consumo e é possível, segundo a GfK, verificar uma evolução "crescente das vendas online".

E 2021 teve o melhor "ano de faturação total quando comparado com 2020 e 2007", obtendo um valor de mercado na ordem dos 3045 milhões de euros em produtos de eletrónica de consumo, informática, telecomunicações, grandes e pequenos eletrodomésticos e entretenimento. Comparado a 2020, registou um crescimento de 5%.

De acordo com a Gfk, "63% dos consumidores inquiridos (tinham já) efetivado compras online por forma a evitar a deslocação à loja física e tornando assim o online o canal de consumo predileto dos consumidores".