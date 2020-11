Gigante chinês compra 23% da Mota-Engil por 169,4 milhões

Gonçalo Moura Martins, CEO da Mota-Engil, e António Mota, presidente do grupo português. © Lusa

A China Communications Construction Company (CCCC), a quarta maior construtora do mundo, vai comprar 23% do capital da Mota-Engil por 169,4 milhões de euros. A entrada do grupo chinês na construtora portuguesa insere-se num acordo de parceria estratégica e de investimento entre as duas entidades dado a conhecer ao mercado no final de agosto.

Esta sexta-feira, a Mota-Engil confirmou a conclusão do acordo em comunicado enviado ao mercado. Segundo o documento, "a Mota Gestão e Participações SGPS, S.A. (MGP), aceitou vender à CCCC 55 milhões de ações ao preço de €3,08 por ação", dentro do que estava previsto no acordo. A MGP é a holding da família Mota.

A efetividade do acordo estratégico com o gigante chinês está "dependente da verificação de várias condições precedentes, de índole legal e contratual, entre as quais se incluem a aprovação ou o consentimento por parte de diversas Entidade Públicas e a confirmação por parte da Comissão do Mercados de Valores Mobiliários (CMVM) de que o Acordo e as operações nele previstas não impõem para a CCCC a obrigação de lançamento de uma oferta pública de aquisição".

A entrada da CCCC irá também implicar a realização de um aumento de capital. No comunicado enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, é afirmado que "a Assembleia Geral da Mota-Engil será convocada em breve para autorizar o conselho de administração a aprovar o aumento de capital, nos termos e condições a decidir por este órgão no momento oportuno".