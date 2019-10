Gigantes de pagamentos estarão a reconsiderar participação na criptomoeda Libra

Depois de críticas dos bancos centrais, reguladores e também de alguns governos europeus, a moeda do Facebook pode vir a enfrentar um novo golpe. A notícia avançada pelo Wall Street Journal, que cita fontes próximas às negociações, aponta que empresas como a Visa e a Mastercard estão a reconsiderar a participação e apoio nos primeiros passos da criptomoeda e carteira digital.

O WSJ refere ainda que há mais empresas a reconsiderar a participação, especialmente depois do escrutínio em vários mercados. A Visa e a Mastercard fazem parte da Associação Libra, grupo criado para desenvolver a criptomoeda e serviços de apoio. Esta semana, os participantes desta associação vão estar em Washington, nos Estados Unidos, para uma reunião sobre o estado da associação.

Leia também | Facebook. Carteira digital e criptomoeda Libra chegam ao mercado em 2020

Entretanto, David Marcus, responsável pelo desenvolvimento da moeda do Facebook, já reagiu à notícia do Wall Street Journal. Através do Twitter, frisa que “para a Libra ser bem sucedida são necessários membros empenhados”. “Ao mesmo tempo em que não tenho conhecimento de organizações específicas que estejam interessadas em sair [da associação], estar comprometido com esta missão é mais importante do que qualquer outra coisa”, indicou na rede social.

“Mudanças desta magnitude são difíceis, requerem coragem e o percurso será longo”, aponta o responsável pelo desenvolvimento da Libra, dentro do Facebook.

2) change of this magnitude is hard and requires courage + it will be a long journey. For Libra to succeed it needs committed members, and while I have no knowledge of specific organizations plans to not step up, commitment to the mission is more important than anything else;

— David Marcus (@davidmarcus) October 1, 2019