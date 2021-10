Gisela João é a apresentadora do novo programa de moda da associação do calçado

Gisela João vai ser a apresentadora do novo projeto da Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos (APICCAPS), um programa televisivo para dar a conhecer algumas das matérias-primas mais utilizadas pelo setor da moda, a sua origem e os seus usos variados. Portuguese Soul é uma série documental que falará de moda e de sustentabilidade e que poderá ser vista aos sábados, a partir de dia 30 de outubro, às 18h30 na RTP2., e que foi oficialmente apresentado, esta quinta-feira à tarde, em Lisboa.

Portuguese Soul é a designação da revista da APICCAPS, que, desde há mais de uma dezena de anos, chega aos quatro cantos do mundo em duas edições anuais. Um "cartão de visita de Portugal", que constitui o "testemunho dos muitos talentos" que existem no nosso país, nos setores do calçado, mas também do vestuário, da ourivesaria e da moda de autor, diz o diretor de comunicação da associação. Paulo Gonçalves diz que a APICCAPS é um projeto "muito ambicioso" e que "convida a sonhar", razão porque desafiaram a RTP para o lançamento de uma série documental que falasse de moda e sustentabilidade.

Já o presidente da associação, sublinha: "Levamos o tema da sustentabilidade muito a sério. Por esse motivo, há já mais de dois anos lançamento o Plano de Ação para a Sustentabilidade na Fileira do Calçado. Entre empresas, universidades e entidades do sistema científico e tecnológico envolvemos quase 100 entidades e lançamos mais de 50 medidas". Luís Onofre acrescenta: "Queremos ser líderes no desenvolvimento de soluções sustentáveis para a indústria de calçado, razão pela qual uma série documental com estas características ajudará a colocar o tema da sustentabilidade no centro da nossa estratégia do setor, bem como sensibilizará o público em geral para este tema".

São oito os programas, a transmitir entre 30 de outubro e 18 de dezembro, sempre ao final da tarde, na RTP2, em que será dada a conhecer a origem de igual número de matérias-primas de excelência: algodão, cortiça, couro, lã, madeira, plástico, ouro e os biomateriais. Quanto à apresentadora, foi uma escolha natural já que Gisela João tem uma ligação inata ao mundo da moda, desenhando e confecionando muita da sua roupa do dia-a-dia e das peças que leva para o palco. E é explorando essa sua ligação ao universo da moda que a fadista embarca numa jornada para descobrir as matérias-primas e as pessoas que dão corpo à moda. Ou, como sublinha a APICCAPS, "Portuguese Soul olha apropriadamente para o início, numa viagem documental, feita de perguntas, descobertas e, sobretudo, de experiências, explorando, em cada episódio, a substância e o saber-fazer de um material", num programa que se pretende "inovador, divertido e pedagógico".

"Sentimos muito a necessidade de fazer pedagogia. Muita gente fala de sustentabilidade, mas muitas vezes os argumentos apresentados são muito pouco sustentáveis", diz Paulo Gonçalves. Em cada episódio, são visitados não só os fornecedores de matérias-primas como as empresas de cariz industrial que as transformam numa peça final, seja um par de sapatos, um vestido, uma carteira ou uma joia.

Já Gisela João diz-se "muito lisonjeada" com o convite e garante que "gostou muito" da experiência. "Nunca tinha estado no papel de host de um programa e, na verdade, não me sinto como tal, mas como uma curiosa. Sinto que dou voz às pessoas que estão em casa a assistir ao programa e que, se pudessem, fariam perguntas. Eu acho que faço essas perguntas e, por isso, gosto muito desse papel que tão gentilmente me foi dado, o de criar uma ponte entre os projetos nacionais inovadores, dignos de serem conhecidos e reconhecidos, e quem está em casa", sublinha a fadista.

Corticeira Amorim, Riopele, Conceição Rosa Pereira & Cª Lda, a fábrica onde nascem os sapatos Luís Onofre, Procalçado ou Zouri são algumas das empresas que são visitadas no programa, que conta com os contributos de um historiador, um ambientalista e dois cientistas, um do Centro Tecnológico do Calçado e outro do Citeve - Centro Tecnológico da Têxtil e Vestuário. A produção está a cargo da Brighter Films.

Recorde-se que este não é o primeiro programa televisivo produzido pela APICCAPS. Em 2014 nascia o ​​​​​​​What's Up - Olhar a Moda, que se manteve no ar até julho de 2019, também em parceria com a RTP2. "É muito bom termos a RTP disponível para nos abrir portas e dar palco à indústria, fazendo verdadeiro serviço público de televisão", sublinha Paulo Gonçalves.