Gizelle Baker. "Temos  provas suficientes para dizer que produtos sem fumo são melhores"

Alexandra Costa 01 Julho, 2023 • 07:54

Falamos de produtos sem fumo, que são menos prejudiciais que o tabaco. Mas o que se sabe sobre os efeitos a longo prazo?

Não é possível medir os efeitos a longo prazo, até termos dados a longo prazo. Os produtos são demasiado novos para isso. Por isso, o que temos são provas suficientes para dizer que estes produtos são melhores e depois temos acompanhamento e estudos em curso que começam a quantificá-los. Podemos começar com o facto de o aerossol conter menos químicos tóxicos do que o fumo do cigarro. Esse nível mais baixo de químicos tóxicos no aerossol vê-se, de facto, quando se analisa a citotoxicidade, a mutagénese e a toxicidade do genoma. Assim, em muitas das avaliações toxicológicas standard, vê-se que resulta em 90 a 95% de redução na toxicidade. E depois vemos que as pessoas que mudam para estes produtos são capazes de reduzir a sua exposição aos tóxicos em cerca de 95%.

Isto também se aplica aos fumadores secundários?

Nos fumadores secundários seria ainda mais. A razão é que a grande maioria do fumo passivo provém da extremidade acesa do cigarro, e não de quando o estamos a consumir. Assim, cerca de 80 a 85% do fumo é emitido quando o cigarro está como num cinzeiro. Bem, ao aquecê-lo, não se está a provocar essa combustão autossustentada. Portanto, essa peça do puzzle desaparece por completo. Temos um laboratório onde efetuámos estudos sobre a qualidade do ar interior. E o que vemos é que quando fazemos esta experiência com apenas pessoas numa sala, versus pessoas que usam IQOS na sala, vemos que há apenas três produtos químicos que estão acima do nível de fundo que pode ser medido nessa sala. E isso foi glicerina, ácido aldeído e nicotina. Mas para o ácido aldeído e a nicotina existem normas de qualidade do ar interior que têm em conta o tamanho da divisão e a taxa de ventilação. E quando se ajusta para isso, os níveis que medimos na sala estavam de facto abaixo das diretrizes de qualidade do ar interior estabelecidas por agências internacionais e em magnitudes abaixo do que se veria quando se consome um cigarro.

Em termos de sustentabilidade, os cigarros são maus para o ambiente, porque as beatas são atiradas para o chão. Têm números sobre em quanto as alternativas sem fumo são mais sustentáveis do que os cigarros?

Uma das primeiras coisas que se vê e que é diferente é que estes produtos não estão a arder. Se tivermos algo a arder, a última coisa que vamos fazer é enfiá-lo num contentor de cartão. Mas o que muitas pessoas fazem com os produtos de tabaco aquecidos é voltar a colocá-los na embalagem, porque estão limpos. Vemos essa diferença de comportamento que resulta apenas da diferença na forma como o produto é utilizado. Quando penso em sustentabilidade, o facto de o produto ser melhor para a saúde (para quem continua a fumar) é o mais importante em termos de sustentabilidade.

O que estão a fazer em termos de química de aerossóis?

Este é um dos meus produtos favoritos. Portanto, quando pensamos na química dos aerossóis há três peças do puzzle. Primeiro, há o tamanho, o peso e a distribuição das gotículas. E isto vai realmente determinar para onde o aerossol vai no nosso corpo. E quando olhamos para o fumo do cigarro, ele vai para os nossos pulmões para ser absorvido. Quando olhamos para alguns dos cigarros eletrónicos da primeira geração, a absorção era toda do tipo transmucoso, porque as gotículas eram tão grandes que não eram inaladas. A segunda peça do puzzle é que todos sabemos o que há nos cigarros: há mais de seis mil químicos. Quase 100 deles foram identificadas como sendo responsáveis ou associados a doenças relacionadas com o tabagismo. Por isso, a primeira coisa que fizemos foi definir aquilo a que chamamos um alvo. Conhecíamos a lista de químicos. Analisámos cada um desses químicos da lista e comparámo-los com os cigarros e com estes novos produtos. É aí que nos referimos aos 90 a 95% de níveis mais baixos de químicos, porque depende da lista.

O objetivo é ter o mínimo de químicos possível.

Os níveis mais baixos que conseguirmos. Mas uma das coisas que também ouvimos é: mas o que é que há de novo? Porque é aquecido e não queimado? O que é que é diferente? Fizemos dois tipos diferentes de rastreios. O que fizemos primeiro foi o chamado rastreio não diferencial. Fomos à procura do que era diferente. Procurámos tudo o que fosse acima de 100 nanogramas, que é como um bilionésimo de um grama. Medimos tudo o que estava acima desse valor. Procurámos um a um [químicos]. O que vemos é que no cigarro há cerca de 4800 químicos que estão acima dos 100 nanogramas. Na variante aquecida em que fizemos o estudo encontrámos 532. Portanto, 4800 contra 532 químicos que estavam acima dos 100 nanogramas. E cada um desses químicos estava no fumo do cigarro. Isso dá-nos uma ideia do que há de novo. Depois fizemos um rastreio não diferencial em que procuramos - no aerossol - o que há de novo face ao cigarro. Não importa quão baixa seja a quantidade, se não existir no fumo do cigarro ou se for superior ao que existe, também o devemos identificar. Encontrámos 53 compostos na variante não ventilada que eram mais elevados em comparação com um cigarro de referência standard. Desses, apenas três eram únicos no aerossol, mas apenas dois eram únicos em comparação com o cigarro comercializado. Portanto, o que as pessoas estão realmente a consumir é inferior a 100 nanogramas, porque não os vimos lá. E quando analisámos os níveis de exposição, determinámos que estavam abaixo desse nível de preocupação toxicológica. E foi essa a nossa avaliação. Mas apresentámo-la à FDA dos EUA e, quando autorizaram a venda do produto, disseram que sim, existem alguns químicos potencialmente genotóxicos, mas que os níveis de exposição são tão baixos que são largamente compensados pela redução substancial dos efeitos conhecidos.