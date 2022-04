Glintt vota em assembleia-geral redução do capital para 60,9 milhões de euros

Glintt quer reduzir capital social © DR

A Glintt convocou uma assembleia-geral para 26 de maio, na qual vai votar, entre outros pontos, a redução do capital social para 60,9 milhões de euros para cobrir os resultados negativos e reduzir o número de membros da Administração.

Segundo a informação remetida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os acionistas vão deliberar "sobre a redução do capital social do atual montante de 86.962.868,00 euros para 60.874.007,60 euros, com vista à cobertura parcial de resultados transitados negativos".

A redução vai ser efetuada através da diminuição do valor das ações de um euro para 0,70 euros, sendo que o capital social continua representando pelo mesmo número de títulos.

Em 31 de dezembro de 2021, os resultados transitados da tecnológica eram negativos em 27.519.763 euros.

Por outro lado, vai ser votada a redução do número de membros do Conselho de Administração, as contas da empresa e a proposta de aplicação de resultados, que prevê a transferência do lucro de 2.738.103 euros (contas individuais), apurado em 2021, para os resultados retidos de exercícios anteriores.

Da ordem de trabalhos fazem igualmente parte a apreciação da Administração e Fiscalização da Glintt, a ratificação da cooptação de Rui Manuel Assoreira Raposo como presidente do Conselho de Administração, bem como a deliberação sobre a eleição do revisor oficial de contas.

Em cima da mesa estará também a autorização para o Conselho de Administração comprar e vender ações próprias.