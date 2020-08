Global Media Group lidera digital há cinco meses consecutivos

Pelo quinto mês consecutivo, em julho, o Global Media Group (GMG, do qual faz parte o Dinheiro Vivo, Diário de Notícias, Jornal de Notícias e TSF, entre outros títulos) foi o grupo de comunicação social preferido dos portugueses nas suas leituras, tendo alcançado uma liderança renovada por 4,33 milhões de pessoas.

Segundo dados do ranking netAudience da Marktest, a análise de audiências online mais utilizada pelo mercado português, em segundo lugar nos publishers ficou a Cofina com um acumulado de 4,2 milhões de utilizadores únicos. Seguem-se a Media Capital, com 4,18 milhões, a Impresa com 3,45 milhões, o Grupo Renascença com 1,57 milhões e a RTP com 1,5 milhões.

Dinheiro Vivo chega a 1,16 milhões de pessoas

Entre as marcas do GMG, o Dinheiro Vivo alcançou 1,16 milhões de leitores no mês de julho. Já o Jornal de Notícias, que ocupa o quarto lugar do ranking, alcançou 3.415.917 leitores. O Diário de Notícias voltou a ter mais de dois milhões e 200 mil leitores, através das diversas plataformas, alcançando a oitava posição no ranking dos sites de media mais visitados em Portugal.

Destaque ainda para a subida de 167 mil leitores nas plataformas online do jornal O Jogo (15.º lugar). TSF (18.º), Motor24 (26.º), Diário de Notícias da Madeira (27.º), Delas (29.º) Volta ao Mundo (36.º), Men”s Health (37.º), Açoriano Oriental (38.º), Jornal do Fundão (39º), Women”s Health (42º), V Digital (43º) são outros títulos do Global Media Group representados neste ranking netAudience.

O ranking netAudience é liderado pelo Mundo Sapo, com 4.133.198 leitores, que agrega no seu universo diferentes títulos como a Visão, Caras, Sol, Eco, Jornal Económico, Pplware, desporto.sapo, mail.sapo, lifestyle.sapo, auto.sapo, casa.sapo, 24.sapo, emprego.sapo, promos.sapo, viagens.sapo e holofote.sapo. Na segunda posição está a TVI, com 3,65 milhões, e o Correio da Manhã em terceiro, com 3,43 milhões.