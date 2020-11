Global Media nomeia novos diretores editoriais para as marcas do grupo

Dinheiro Vivo 09 Novembro, 2020 • 17:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Conselho de Administração do Global Media Group, detentor da TSF, anunciou esta segunda-feira, em comunicado, "mudanças na estrutura editorial" das marcas do grupo. "Aguarda-se que as formalidades internas possam ficar concluídas nos próximos dias, tendo as nomeações efeitos imediatos", sublinha o Conselho de Administração do grupo do qual faz parte o Dinheiro Vivo.

"Assim, o Conselho de Administração pretende proceder às seguintes nomeações, aguardando para tal os respetivos pareceres dos Conselhos de Redação:

- Domingos de Andrade, diretor-geral editorial e diretor da TSF. Deixa a Direção do JN, onde iniciou a sua carreira profissional e desempenhou funções em todos os patamares de chefia e direção. Foi também diretor-adjunto de informação na Agência Lusa e diretor de Informação e de Programas do Porto Canal.

- Inês Cardoso, diretora do Jornal de Notícias. Até agora diretora-adjunta, também iniciou o seu percurso neste jornal, em 1998, tendo posteriormente estado na equipa fundadora do jornal i. Regressou ao JN em 2014, e desde então na Direção.

- Rosália Amorim, diretora do Diário de Notícias. Diretora do Dinheiro Vivo desde 2016, Rosália Amorim foi diretora-executiva da Media Rumo, passou pelo jornal Expresso e pelas revistas Exame, Intelligent Life/The Economist e VOCÊ SA.

- Pedro Ivo Carvalho, diretor da Volta ao Mundo, em acumulação com o cargo de diretor-adjunto do JN. No "Jornal de Notícias" desde 1999, desempenhou funções em todos os níveis de chefia e direção.

- Joana Petiz, diretora do Dinheiro Vivo. Até agora subdiretora do DV (em cuja equipa já tinha estado entre 2011 e 2014), integrou igualmente a Direção do Diário de Notícias entre 2014 e 2018. Passou por diversos títulos nacionais, incluindo a chefia do jornal i.

- Manuel Molinos, diretor para o Digital, em acumulação com o cargo de diretor-adjunto do JN. Nos quadros deste diário desde 2001, com diversas funções de edição e chefia no digital, foi também chefe de redação no jornal online diariodonorte.pt e passou pelo já extinto Comércio do Porto."

O mesmo comunicado acrescenta: "Numa altura em que a incerteza domina e os efeitos da pandemia se sentem de forma avassaladora na atividade económica, é com confiança redobrada que o GLOBAL MEDIA GROUP procede a mudanças na estrutura editorial dos seus títulos."

"Alterações que visam criar uma estrutura mais leve e ágil, com uma visão integrada das diferentes plataformas, capaz de liderar um processo de mudança que assegure a entrada numa nova fase do grupo, com um projeto de crescimento e de futuro", refere também o Conselho de Administração.

"Nesta oportunidade, o Conselho de Administração manifesta público reconhecimento aos jornalistas Leonídio Paulo Ferreira e a Pedro Pinheiro, dois dos principais quadros do Global Media Group que durante largos meses asseguraram com competência, zelo e lealdade a condução das suas equipas, no DN e na TSF", salienta ainda o comunicado.