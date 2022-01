Global Renewbale Power Fund notifica Concorrência de controlo da IONITY Holding

© Tolga Akmen/AFP

O fundo investidor em renováveis Global Renewbale Power Fund notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) do controlo da IONITY, operador de postos de carregamento para veículos elétricos nas autoestruturas de 24 países da Europa, segundo aviso publicado.

O fundo, cujos investimentos se centram em infraestruturas climáticas, em particular energia renovável, comprou o controlo exclusivo sobre a IONITY Holding GmbH & Co KG através da BidCo, um veículo de titularização ("special purpose vehicle") constituído exclusivamente para efeitos da transação proposta, aguardando agora "luz verde" da AdC para formalizar o negócio.

A IONITY, segundo o aviso, é um operador licenciado de postos de carregamento ativo no setor das infraestruturas de carregamento de alta potência acessíveis ao público (≥150kW), para veículos elétricos a bateria.

Na página de internet do grupo, numa descrição do histórico, a IONITY é definida como uma "joint venture" do BMW Group, Ford Motor Company, Hyundai Motor Group, Mercedes-Benz AG e Volkswagen Group com Audi e Porsche, com o objetivo de construir uma rede de carregamento de alta potência para veículos elétricos nas principais rodovias da Europa, com sede em Munique, Alemanha.