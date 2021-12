GlobalWe aposta na mediação de seguros

Paulo Garrett © DR

A pandemia não impediu a GlobalWe de avançar e diversificar negócio, neste ano. Depois, de abrir uma nova área virada para Incentivos Financeiros e Fiscais no âmbito do PRR, do PT2030 ou do SIFIDE, a WeIncentivos, o grupo lança-se agora em nova aposta: a mediação de seguros.

Para esta nova aventura a que chamou WeSeguros, a consultora reforçou a equipa com a entrada de Nuno Soares que vem liderar a nova área de negócio. "Natural de Lisboa, Nuno Soares iniciou a sua formação em Economia tendo interrompido para se dedicar à área de Private Banking no Santander. Conta com uma experiência comercial de 20 anos nas áreas da banca e seguros. Tem ainda certificação como intermediário de crédito", informa a empresa.

Com esta nova aposta, a GlobalWe integra três áreas de serviços de apoio às PME: contabilidade, fiscalidade e consultoria financeira, através da GlobalWe, a mediação de seguros com a WeSeguros e os Incentivos Financeiros e Fiscais, no âmbito do PRR, Portugal 2030 ou do SIFIDE, através da WeIncentivos.

A entrada de Nuno Soares vem reforçar a equipa, o "compromisso e o objetivo da WeSeguros de encontrar sempre as melhores soluções para os clientes", concretiza o grupo, assegurando que pretende "garantir a maior poupança possível bem como o melhor acompanhamento da carteira de seguros dos clientes, procurando constantemente as melhores soluções que melhor se adequem ao negócio".

De acordo com o managing partner Paulo Garrett "a liderança da WeSeguros com o Nuno Soares é mais um reforço da oferta de serviços que prestamos a novos e atuais clientes, numa lógica one-stop-shop de serviços integrados".

A We Seguros está igualmente presente no digital com o site www.we-seguros.com bem como, nas principais redes sociais de forma a estar mais próximo dos atuais e potenciais clientes.