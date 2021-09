Glovo compra o Mercadão e a espanhola Lola Market. A ideia é expandir para a Polónia e Itália

© DR

A Glovo, empresa de entrega rápida de refeições em casa e de outros produtos, anunciou esta terça-feira em comunicado que chegou a acordo para a aquisição da portuguesa Mercadão e da rival espanhola Lola Market.

Tanto o Mercadão como a Lola Market são plataformas online que ligam os supermercados, comércio local e lojas tradicionais aos clientes. O Mercadão, lançado em 2018, opera no mercado português com marcas como o Pingo Doce e a Decathlon, entre outras. A Lola Market, que é líder espanhola e está presente em 14 cidades com entregas no espaço de 1 hora ou com horário marcado, trabalha com o Lidl, Carrefour, Dia e com lojas tradicionais e outras especializadas. As duas empresas têm um portefólio de mais de 30 lojas associadas na Península Ibérica.

Com estas aquisições, a Glovo reforça a sua posição estratégica e competitiva nos principais mercados europeus, esclarece em comunicado. "Ambas as marcas irão manter as respetivas identidades e irão continuar a operar de forma independente da Glovo; ficarão também sob a liderança de Gonçalo Soares da Costa, CEO do Mercadão. O objetivo será replicar o sucesso do Mercadão e da Lola Market em todos os países em que a Glovo opera, expandindo inicialmente para a Polónia e Itália", lê-se na mesma nota.

"A Glovo tem uma visão muito ambiciosa para o futuro da e-mercearia [mercearia online] na Europa e essa é uma das razões pelas quais estamos entusiasmados por vir a fazer parte. Acreditamos que a experiência e o talento combinados das equipas do Mercadão e da Lola Market, juntamente com o alcance internacional da Glovo, nos permitirão oferecer um serviço de entregas verdadeiramente incomparável aos clientes", considera Gonçalo Soares da Costa. "É um desafio que esperamos enfrentar e que assumimos com entusiasmo e determinação."

Por seu lado, o CEO e cofundador da Glovo destaca o potencial das duas empresas recém adquiridas. "Vemos um enorme potencial no mercado online das mercearias e ambas as empresas são players locais muito fortes que fortalecem ainda mais a nossa oferta de Q-Commerce [comércio eletrónico rápido, ou quick commerce]", explica Oscar Pierre. "Com a Lola Market e o Mercadão a bordo, podemos construir parcerias mais fortes com os retalhistas, oferecer aos nossos clientes compras em grande quantidade e um serviço mais completo."

Em maio, a Glovo anunciou que iria abrir em três meses 16 armazéns urbanos SuperGlovo em Portugal, um deles no Porto, que se seguiriam ao já existente há um ano em Lisboa. Estes mini-armazéns dentro das cidades incluem um supermercado virtual de conveniência, com entregas em menos de 30 minutos. "Portugal é um mercado-chave para a expansão do Q-commerce", disse na ocasião Ricardo Batista, country manager da Glovo em Portugal.