Glovo e McDonald"s juntas em parceria estratégica para melhorar a experiência do consumidor

© Glovo

Dinheiro Vivo 09 Maio, 2023 • 19:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A McDonald"s e a Glovo acordaram uma nova parceria estratégica global a longo prazo que visa desenvolver o acordo atual e assim trazer a consumidores e franqueados McDonald"s a conveniência e valor do McDelivery através da plataforma Glovo em vários locais em todo o mundo.

A parceria vem fortalecer a relação das duas empresas nos mercados core da Glovo, aumentando a escolha e seleção para os consumidores na plataforma mas, também, melhorar a experiência do consumidor quando é utilizada a plataforma Glovo para pedir McDelivery.

As entregas são um componente significativo da estratégia Accelerating the Arches da McDonald"s, para crescer e levar o negócio a evoluir, enquanto disponibilizam uma experiência rápida e fácil para os consumidores. Desde o lançamento do McDelivery que a pegada de entregas da McDonald"s cresceu de 3 mil restaurantes para mais de 35 mil em quase 100 mercados, através de parcerias com plataformas locais e globais.

Rodrigo Alier, diretor executivo de partners & brands na Glovo, refere-se à nova parceria como "o próximo grande passo com uma parceira de longa data [McDonald's]", tornando-se a Glovo no "melhor aliado digital" dos restaurantes. "Estamos entusiasmados por providenciar uma experiência o melhor possível aos consumidores", afirma.

A Glovo já opera em 25 países e em mais de 1500 cidades. Com a tecnologia no centro do negócio, a empresa tem como objetivo criar soluções inovadoras ao ligar clientes, negócios e estafetas.

A McDonald's oferece aos parceiros uma marca icónica, uma proximidade "sem igual" aos clientes de todo o mundo, "procura ao longo de todo o dia, excelência operacional e conhecimentos de marketing a nível global".