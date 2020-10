Estafetas ao serviço da Glovo em Portugal. © Orlando Almeida / Global Imagens

A Glovo é o novo unicórnio da Europa. A plataforma espanhola de entrega de refeições, rival da Uber Eats em Portugal e noutros mercados, passou a estar avaliada em pelo menos de mil milhões de euros a partir desta segunda-feira. Este estatuto foi obtido depois de uma alteração de acionistas.

A cadeia de restaurantes AmRest vendeu a sua participação de 7,5% na Glovo por 76,15 milhões de euros. Ou seja, a plataforma espanhola passou a ter uma avaliação no mercado de 1015,3 milhões de euros, noticia o jornal espanhol CincoDías.

A posição que pertencia à AmRest foi comprada pela Delivery Hero, plataforma alemã de entrega de refeições e que já controlava cerca de 16% do capital. Depois desta operação, a Delivery Hero passou a contar com perto de 23,5% do capital da Glovo.

A Delivery Hero foi a empresa que comprou, em setembro, as operações da Glovo na América Latina por mais de 230 milhões de euros.

A Glovo tornou-se oficialmente no segundo unicórnio de Espanha, depois da plataforma de transportes Cabify.

Em Portugal, a Glovo está presente em 90 localidades e conta com perto de 30 trabalhadores diretos (os estafetas não contam para estes números).