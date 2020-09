A plataforma de entregas Glovo está a contratar em Portugal. A empresa espanhola tem cinco vagas disponíveis para o novo escritório em território nacional, segundo informação divulgada esta terça-feira. A Glovo também reforçou a equipa de gestão com novas chefias nas áreas financeira, comercial e de marketing.

Atualmente com 26 funcionários (os estafetas não contam), a plataforma espanhola tem posições abertas para os departamentos de operações, parcerias e vendas. Poderá encontrar estas vagas através desta página.

Presente em 90 localidades portuguesas, a Glovo também reforçou a equipa de gestão com três novos elementos.

Na área comercial, João Seabra vai tomar conta desta direção, após ter passado por empresas como a L’Oréal, Burger King e KPMG.

A liderança do marketing vai ser assumida por David Massara, ex-diretor de marca na tabaqueira Philip Morris em Portugal e no Brasil.

Para a área financeira e de estratégia, a empresa contratou Xavier Virgili, proveniente da direção de planeamento da companhia aérea Vueling.

A Glovo, entretanto, inaugurou um escritório de 500 metros quadrados nas Picoas, em Lisboa.

“Estas contratações e aberturas de vagas são o reflexo natural do crescimento da Glovo em Portugal e da abertura que os portugueses têm tido às nossas soluções e ofertas. Procuramos sempre inovar e fizemo-lo com a abertura de novas categorias de entrega, como é o caso da parafarmácia e de medicamentos não sujeitos a receita médica, produtos de supermercados e eletrónica, de serviços como o Glovo Business e até da abertura do nosso próprio supermercado online dedicado a pedidos via aplicação, para suprir a procura”, assinala o líder da Glovo em Portugal, Ricardo Macieira, citado em comunicado de imprensa.