Glovo investe 40 milhões de euros em Portugal para chegar a mais cidades e dobrar equipa

Glovo vai investir 40 milhões de euros para reforçar presença em Portugal e dobrar equipa © Glovo

A Glovo anunciou esta quarta-feira que vai investir 40 milhões de euros na operação em Portugal até ao final do ano. Através da aplicação do capital, a app multicategorias espanhola pretende expandir a presença no país, alargando o seu serviço a mais de 160 cidades, e dobrar a equipa de colaboradores, segundo anunciou em comunicado.

Com vista a alcançar os 160 trabalhadores, a empresa vai proceder ao recrutamento de cerca de 60 pessoas, tendo já fechado 30 posições em áreas como sales, brand marketing services e operações. Ainda sobre a aposta no mercado português para 2022, a Glovo vai mudar de escritórios em Lisboa e Porto, de modo a acolher a equipa "em franco crescimento", pode ler-se.

O investimento resulta da continuidade do trabalho da espanhola em território luso. Em 2021, para além de ter entrado em mais de 40 novas localidades e de ter introduzido novas categorias na aplicação, registou um forte crescimento ao nível das parcerias - a que se juntaram, entre outras marcas, o Boa-Bao, em Lisboa e no Porto, Bira dos Namorados, iStore, Pingo Doce Takeaway e Amanhecer.

O crescimento registado no país faz com que Joaquín Vázquez, general manager da Glovo em Portugal, acredite que a plataforma é uma das "mais inovadoras no mercado". "Este novo investimento, os novos escritórios, a presença em mais cidades e o aumento do número de colaboradores têm sempre como foco principal o objetivo de sermos a aplicação de referência em Portugal e trazer ainda mais conveniência aos utilizadores da Glovo", reforça o responsável, citado em comunicado.

Atualmente, a empresa conta com mais de 850 parceiros, o que representa um aumento de 100% ao nível de pedidos da categoria de restaurantes disponíveis, 164% na categoria de mercearias, 187% em lojas e mais 95% na área de saúde e bem-estar. Estes números fazem com que Portugal se tenha tornado, segundo a Glovo, num "mercado-chave", encontrando-se no seu top 3 de investimentos. Com o intuito de "levar a tecnologia e o talento" luso para os 25 países em que está presente", a plataforma espanhola adquiriu recentemente os portugueses Mercadão e a Kitch.