Glovo lança serviço de teleconsultas em menos de 24 horas

Glovo passa a disponibilizar serviço de teleconsultas © Direitos Reservados

A Glovo anunciou a sua estreia na área da saúde, após incluir o serviço de teleconsultas na plataforma. Disponível em 18 cidades a nível nacional, a nova categoria surge através da parceria com a rede mundial em saúde digital, Wellpartners, que vai oferecer um conjunto de especialistas "prontos a dar resposta aos utilizadores", afirma a empresa espanhola, numa nota enviada à imprensa.

O processo do pedido é simples: basta clicar na área de consulta pretendida e, em seguida, o paciente será contactado diretamente pela Wellpartners.

Enquanto as teleconsultas gerais e de renovação da prescrição digital têm um atendimento previsto de menos de três horas, as de especialidade - para uma primeira avaliação - podem levar até 24 horas para serem realizadas. Nestas últimas, as áreas abrangidas são as de cardiologia, medicina desportiva, dermatologia, pediatria, saúde da mulher, saúde mental, saúde do viajante, ortopedia e traumatologia, diabetes e hipocoagulação.

Por agora, a nova categoria está apenas disponível para os utilizadores das cidades de Albufeira. Almada, Alverca do Ribatejo, Aveiro, Barreiro, Braga, Caldas da Rainha, Coimbra, Espinho, Faro, Guimarães, Lisboa, Porto, Setúbal, Sintra, Portimão, Póvoa do Varzim e Torres Vedras.

Tiago Quintas, head of q-commerce da Glovo em Portugal, diz, citado em comunicado, que a empresa "tem vindo a apostar sistematicamente em serviços de conveniência para os utilizadores". Ao novo serviço, somam-se os já existentes como análises clínicas e testes de covid-19 ao domicílio.