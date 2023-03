Glovo. "Marcas procuram cada vez mais destaque nas prateleiras digitais"

Inês Salgado, head of Brand Marketing Service da Glovo em Portugal © DR.

A Glovo criou uma equipa interna dedicada a Brand Marketing Service que oferece um conjunto de novas soluções e serviços que permitem às marcas ter mais visibilidade na plataforma. Através também dos planos de marketing das marcas, são estabelecidas ligações com essas estratégias desenvolvidas noutros meios de forma a replicá-las e ativá-las dentro do ecossistema Glovo.

Inês Salgado, head of Brand Marketing Service da Glovo em Portugal, explica que a lacuna foi identificada e que há uma necessidade de poder trabalhar e ativar as marcas na plataforma, até porque "cada vez mais marcas procuram destaque nas prateleiras digitais, tal como acontece nos pontos de venda físicos".

Algumas das soluções estão mais voltadas para a visibilidade pura e dura, como a criação de "bolhas" [círculos que surgem no menu inicial da aplicação] de uma só marca. Há outras opções mais viradas para a conversão, nomeadamente através de uma nova funcionalidade da plataforma em que, no final de cada compra, são sugeridos outros produtos com base na encomenda que o cliente fez.

Outra solução pode ser o marketing com parceiros, que pode resultar de um acordo com restaurantes ou supermercados. Por exemplo, se uma marca de bebidas quiser fazer uma atividade de promoção, pode ser criada uma "bolha" dentro da aplicação que esteja destinada apenas a menus com as bebidas dessa marca.

"Temos dados da aplicação que nos mostram números de clicks, visualizações e taxa de conversão dos produtos", explica Inês Salgado relativamente a algumas das métricas partilhadas com as marcas. Além disso, existem também soluções offline como os sacos das encomendas que podem ser "totalmente personalizados pelas marcas com as suas campanhas".

A equipa que começou por ter duas pessoas e que já chegou às sete, e ambiciona que em breve sejam nove, acaba por "fazer parte de um ecossistema" onde mantém contacto próximo com equipas de outras áreas, num "grande esforço de coordenação interna", além de todo o trabalho de análise realizado para aferir os resultados das campanhas.

Já são quase 40 as marcas que utilizam as novas soluções de Brand Marketing Service da Glovo, desde a Coca-Cola e da Mars, até empresas mais pequenas como a Vitacress e a Platanomelón, uma pequena empresa de produtos sexuais que considera o modelo de negócio "muito interessante". Para a head of Brand Marketing Service da Glovo, estas soluções não ficam de todo fora do alcance de marcas mais pequenas, sublinhando que "são ótimas porque, por vezes, é mais difícil [para as marcas pequenas] criar visibilidade nos pontos de venda físicos e no digital conseguem ganhar mais espaço", explica.

Este é um fator de diferenciação para a Glovo, não só pela equipa dedicada exclusivamente a estes serviços, mas também pelo acompanhamento e parceria que criam com as marcas. "As grandes marcas já têm a perceção de que temos estas soluções, mas ainda há muito caminho a percorrer. É algo que só se faz ao estabelecer relações de muita confiança com os parceiros", afirma Inês Salgado.

Apesar de existir um preçário definido para as soluções, os custos podem variar de acordo com os planos de marketing estabelecidos com as empresas ou com as métricas de conversão. "O preço pode variar consoante os resultados", explica.

Mas o objetivo não é só vender, é também trabalhar em parcerias mutuamente benéficas entre as marcas e a Glovo e, apesar do e-commerce "ainda ser um nicho em Portugal", a equipa de Brand Marketing Service está empenhada em "evangelizar o mercado sobre estas soluções" e explicar às marcas os benefícios de apostarem nestes modelos do futuro.

Texto editado por Carla Alves Ribeiro