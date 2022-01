Glovo põe espanhol a mandar no mercado português

Novo diretor-geral da Glovo em Portugal, Joaquín Vázquez. © DR

A Glovo tem um novo líder para o mercado português. A plataforma de entrega de refeições e mercearias nomeou o espanhol Joaquín Vázquez para diretor-geral do mercado lusitano, segundo anúncio feito nesta terça-feira.

Joaquín Vázquez ocupava, até agora, o lugar de diretor-geral da empresa para o centro e sul de Espanha. Na nova posição, o gestor licenciado em gestão e marketing de vendas vai comandar a nova fase de crescimento da Glovo em Portugal.

A empresa pretende contratar mais pessoas, chegar a 75% da população portuguesa e entregar produtos além das 90 cidades nacionais.

"A Glovo está a entrar no quinto ano de operação em Portugal e continua a crescer no país ano após ano - 2021 registou um crescimento superior a 100% em todas as categorias. Queremos diversificar ainda mais os produtos disponíveis na app, pensar fora da caixa e assim cumprir a nossa visão: dar acesso a tudo e a todos a qualquer coisa nas suas cidades", refere o novo reponsável, citado em comunicado de imprensa.

Desde 2021 que a tecnológica passou a contar com os três verticais de entregas: no prazo de 15 minutos (entregas ultra-rápidas de mercearias e produtos), no prazo de 30 minutos (entregas de refeições) ou no prazo de várias horas (compras planeadas, através da compra da portuguesa Mercadão e da espanhola Lola Market).

Até agora, a operação da Glovo em Portugal era liderada por Ricardo Baptista. No cargo desde dezembro de 2019, o gestor português foi nomeado para diretor-geral da Lola Market, com sede em Madrid.

As alterações na liderança da Glovo foram conhecidas poucas semanas depois das novidades na sua estrutura acionista. A plataforma alemã Delivery Hero, que já era uma das maiores investidoras da tecnológica e que contava com cerca de 44% do capital social, anunciou a intenção de reforçar a sua posição para 83,4%.

Para assumir o controlo da Glovo, a Delivery Hero tem de aguardar a aprovação das autoridades em vários mercados, como o português. Se tal acontecer, o negócio será concluído no segundo trimestre de 2022. A Glovo, de qualquer forma, continuará a ser uma empresa independente.