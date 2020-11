Glovo reage à Deco. Vai "eliminar as comissões de todos os parceiros que aderem à nossa plataforma até 2021"

Estafetas ao serviço da Glovo em Portugal. © Orlando Almeida / Global Imagens

A Glovo já reagiu à acusação da Deco Proteste de que as elevadas comissões cobradas por esta plataforma de entregas, bem como a Uber Eats, estavam a afectar o sector da restauração e a ter impacto nos preços e oferta disponibilizada junto do consumidor. "Cientes da situação que muitos deles estão a atravessar, decidimos eliminar as comissões de todos os parceiros que aderem à nossa plataforma até 2021, assumindo internamente o que isso significa a nível económico", diz Ricardo Batista, country manager da Glovo.

Esta quinta-feira, a Deco Proteste acusou a Glovo e Uber Eats de cobrar comissões excessivas que tornam inviável usar as plataformas de entregas para os restaurantes, com a maior fatia de receitas a ficar nas mãos das mesmas. E já denunciou a situação à Autoridade da Concorrência.

"A Glovo oferece um canal adicional de vendas para restaurantes, que não requer investimento prévio da sua parte. Assim, os restaurantes são digitalizados através da Glovo de uma forma muito simples e rápida, ligando-se automaticamente a uma rede existente de clientes. Como em muitos outros setores, a comissão do restaurante corresponde à utilização da tecnologia, serviços de marketing e acesso ao serviço de entrega, entre outros. No caso da Glovo, essas comissões variam entre 5% e 35%, mas nunca superiores a 35%", esclarece Ricardo Batista, em resposta por escrito ao Dinheiro Vivo. Mas sem adiantar se, em cima da mesa, está a redução das atuais taxas cobradas aos restaurantes já aderentes

"Continuaremos a trabalhar para que nossos parceiros tenham a melhor experiência possível com os nossos serviços", sintetiza.

A Uber Eats também já reagiu. "A Uber já reagiu. "Estamos empenhados em apoiar os restaurantes e as milhares de pessoas que deles dependem para trabalhar sendo este um serviço essencial neste momento difícil. No início desta crise pandémica, lançámos um plano de apoio com várias iniciativas para ajudar os parceiros de restaurantes, especialmente proprietários de pequenos negócios, concentrando o nosso investimento em medidas que aumentem a procura para os nossos parceiros", diz fonte oficial em resposta escrita ao Dinheiro Vivo.

Pandemia faz disparar adesões às plataformas de entregas

A pandemia fez disparar as adesões às plataformas de entrega. No caso da Glovo, desde outubro - quando o número de casos de infecção começou a disparar acima dos mil diários - que a plataforma observa "um aumento a cada semana nos pedidos das categorias de Restaurantes e Supermercados", e na categoria "Lojas".

Os pedidos de restaurantes e lojas para aderir à plataforma também estão a subir. "O número de parceiros das diversas categorias tem vindo a crescer e hoje temos já 3000 estabelecimentos parceiros disponíveis em Portugal, mais 13% do que no mês passado e mais de 150% desde o início da pandemia", adiantou Ricardo Batista, recentemente ao Dinheiro Vivo.

No caso da Uber Eats, outra das plataformas visadas pela Deco Proteste, desde a pandemia as adesões têm subido na casa dos dois dígitos. "O Uber Eats focou-se bastante em restaurantes pequenos e as inscrições desses mesmos restaurantes cresceram 70% desde fevereiro. Os pedidos de entrega em restaurantes pequenos também aumentaram 40% de fevereiro a abril", adiantou recentemente fonte oficial da plataforma de entregas. Neste momento, a plataforma já tem mais de 5 mil restaurantes disponíveis no país.