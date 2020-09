Glovo vai fazer entregas de restaurantes do El Corte Inglés

A Glovo vai fazer entregas de produtos de cafetaria e de restauração do El Corte Inglés de Lisboa e de Gaia/Porto. A parceria de entregas arranca, numa primeira fase, com uma oferta mais limitada, mas “no futuro será possível encontrar uma oferta bastante mais alargada”, garantem os grandes armazéns.

“Para o El Corte Inglés, cujo grande objectivo é servir bem os seus clientes, independentemente do canal, esta parceria representa uma oportunidade de acrescentar mais uma ponte de contacto, considerando que a plataforma Glovo também entende o serviço ao cliente como primeira prioridade”, explica Enrique Hidalgo, director-geral do El Corte Inglés Portugal, citado em nota de imprensa.

Em Lisboa, nesta primeira fase, vai ser possível encomendar “pedir pratos preparados, assim como as propostas tentadoras d`O Forno do Leitão do Zé”, mas “no futuro será possível encontrar uma oferta bastante mais alargada”, refere o El Corte Inglés.

Da loja de Gaia Porto, os utilizadores podem encomendar da ementa da Cafetaria El Corte Inglés e também as sugestões d’O Forno do Leitão do Zé.