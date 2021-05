GM com lucro de 2.333 ME no 1.º trimestre

A sede da General Motors em Detroit, Michigan © BILL PUGLIANO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

A General Motors (GM) registou um lucro de 2.800 milhões de dólares (2.333 milhões de euros) no primeiro trimestre, contra 294 milhões de dólares (242 milhões de euros) em igual período de 2020, anunciou o grupo automóvel.

Este resultado surpreendeu os analistas devido ao seu forte crescimento, o que foi justificado pela robustez da procura de veículos nos Estados Unidos e na China, apesar da falta de semicondutores ('chips') penalizar a produção, refere a GM em comunicado.

O lucro ajustado do fabricante automóvel, com sede em Detroit, foi de 2,25 dólares por ação, valor que superou a estimativa do mercado que apontava para 1,08 dólares por ação, segundo a agência financeira Bloomberg.

A presidente executiva da GM, Mary Barrasaid, afirmou numa entrevista virtual que a empresa teve "um início de ano muito forte".

A GM manteve inalterada a previsão de lucros para este ano, apesar dos problemas com a aquisição de semicondutores estarem a penalizar a indústria automóvel em todo o mundo.

O fabricante automóvel norte-americano espera que o Ebit ajustado (lucros antes de impostos e juros) se situe "no limite superior" da previsão anterior, entre 10.000 milhões de dólares e 11.000 milhões de dólares, ou seja, 4,50 dólares a 5,25 dólares por ação.

As receitas da GM, por seu turno, atingiram os 32.500 milhões de dólares no primeiro trimestre deste ano, praticamente semelhante aos 32.700 milhões de dólares em idêntico período do ano anterior, conclui.