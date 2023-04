GMS Store entra no mercado dos iPhones recondicionados

André Marques Silva, presidente executivo da GMS.

A viagem da GMS Store (Grupo Marques Silva) pelo universo Apple começou em 2010, mas descolou em 2011 com a inauguração da primeira loja em parceria com a empresa americana. Hoje, a GMS é um revendedor premium da marca da maçã, tem dez lojas abertas de norte a sul do país, três centros de assistência autorizados Apple e emprega cerca de 130 pessoas.

Um negócio que cresce ao ritmo de dois dígitos por ano, apesar da pandemia e da inflação, tendo mesmo conseguido bater um recorde, em 2022, ao faturar 50 milhões de euros. E embora estejamos a atravessar um período que é tendencialmente de desaceleração, em termos de compras, o primeiro trimestre deste ano foi, nas palavras do presidente da empresa, "belíssimo". "Tenho alguma expectativa para ver como vai correr o resto do ano", ressalvou André Marques Silva, ao Dinheiro Vivo.

Para este ano, o responsável revela que a empresa vai entrar no mercado dos recondicionados, lançar um novo site e oferecer aos clientes uma loja renovada de acordo com os espaços mais recentes da Apple. Três novidades que André Marques Silva prevê que em breve sejam realidade.

Novas apostas

A primeira a ver a luz do dia acontece já no início de maio, com o encerramento para obras da loja GMS do centro comercial Colombo, em Lisboa. Para que os clientes não fiquem desamparados, a GMS vai instalar, frente à loja, um quiosque onde o negócio continuará, até que o espaço renovado volte a abrir, o que deve acontecer no início de junho.

No novo recinto, os clientes terão contacto com modificações no posicionamento dos produtos em exposição e com uma nova iluminação, tudo definido pela Apple.

Já a entrada no mercado dos recondicionados, que o CEO da GMS prevê que aconteça nos próximos dois, no máximo, cinco meses, prende-se com a economia circular. "É importante ajudarmos à sustentabilidade e essa é a forma de ajudarmos. É a resposta da Apple a dizer que temos de ter calma com o ambiente e que é preciso diminuir a quantidade baterias existentes", explicou André Marques Silva. "E nós, enquanto retalhista, temos de tentar recondicionar e entregar outra vez no mercado telefones que já foram usados", declarou, frisando que, além do benefício ambiental, há a possibilidade de os mais novos, que têm pouco dinheiro, poderem adquirir o seu primeiro iPhone.

A terceira novidade prende-se com o lançamento do novo site da GMS. Um espaço renovado e melhorado, para corresponder à procura. "O online teve um crescimento muito significativo na altura da pandemia, crescemos à volta dos 300% e tivemos de aumentar imenso o apoio ao cliente", revelou André Marques Silva. Com a reabertura das lojas físicas, e apesar do que seria esperado, o negócio digital não diminuiu exponencialmente. "Ganhámos alguma tração online e estamos a investir este ano num novo site", afirmou.

A plataforma renovada deve entrar em funcionamento no segundo semestre e contará com uma imagem e funcionalidades melhoradas. "É um site muito trabalhado pela Apple e, portanto, acho que vai permitir encarar o futuro no online de uma forma mais potente, mais user friendly e dar garantias de que essa vertente do negócio possa crescer da forma como tem crescido, nos próximos anos", detalhou o responsável pela marca em Portugal, explicando que os produtos recondicionados só serão comercializados no site.

A atração da Apple

Para André Marques Silva, a Apple representa "inovação, tecnologia, produtos que marcam a nossa vida e nos ajudam a viver melhor". Paralelamente, há ainda o facto de se tratar de uma marca "muito icónica", que pode não ser a número um em termos de vendas, mas que para o CEO da GMS é "número um no coração das pessoas". Talvez por estes motivos a Apple não faça saldos ou promoções dos seus produtos.

No entanto, a GMS levou a cabo uma campanha de Páscoa, onde baixou os preços dos iPhones. Como é que se explica esta iniciativa? "Esta campanha é comparticipada pela Apple, digamos assim, não é uma campanha que nós resolvemos fazer. Nós somos distribuidores da Apple e achámos que havia necessidade de dar aqui uma ajuda nesta fase, face à possível queda de vendas e, portanto, respondemos com uma campanha", justificou André Marques Silva, garantindo que a iniciativa teve uma adesão "enorme".

O outro negócio do Grupo Marques Silva

Mas nem só de produtos Apple se faz a vida deste grupo empresarial português. Há cerca de dois anos, conta André Marques Silva, surgiu a oportunidade de a GMS ser o representante da Bang & Olufsen em Portugal. "Já conhecia bem a marca e achei que podia ser trabalhada de outra maneira", diz o gestor. "Fizemos algumas alterações, abrimos duas lojas no El Corte Inglés, deslocámos uma loja que tínhamos no Porto para a Rua da Boavista e a das Amoreiras manteve-se". Os resultados não tardaram, tendo 2022 sido um ano em grande, confessa o presidente executivo da GSM: "Tem sido um grande desafio trabalhar com uma marca de luxo".