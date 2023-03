Go Contact atinge 8,7 milhões de receita e abre 40 vagas

trabalho call center

A Go Contact a Broadvoice Company atingiu um volume de negócios de 8,7 milhões de euros em 2022, o que corresponde a um crescimento homólogo de 30%. O resultado foi impulsionado pelo aumento da procura pelos serviços de contact center da empresas com sede em Aveiro, que prevê, agora, recrutar 40 novos trabalhadores até ao final de junho.

Em comunicado, a empresa refere que "o mercado português foi decisivo para este crescimento, tendo registado uma forte procura interna por parte de grandes empresas líderes em setores como o financeiro, saúde, distribuição, retalho ou energia". Não obstante a procura no mercado português, a Go Contact manteve operações em Espanha, Marrocos, Angola, Colômbia, Peru e México e EUA.

Para dar resposta a este crescimento, a empresa pretende recrutar mais 40 profissionais ainda no primeiro semestre deste ano. A empresa procura talentos especializados em egenharia de software, marketing e business developer. Há ainda vagas para as posições de junior communication design, international field, service delivery e apoio técnico.

"Continuamos a apostar no mercado nacional, no qual duplicaremos o investimento em 2022-2023. Estamos convictos que os mercados internacionais serão o próximo impulso da GoContact e que em breve teremos as exportações a representar metade do volume de negócios" afirma Rui Marques, CEO e fundador da Go Contact, citado no comunicado.

A Go Contact serve outras empresas como a Adecco, Atento, Intelcia, Konecta, Manpower, Randstad, Transcom e Webhelp.