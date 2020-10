Gola Warm, a nova proteção facial da Daily Day pensada para os dias frios

Gola Warm é o novo produto de proteção facial da portuguesa Daily Day © Direitos Reservados

A Daily Day, marca de vestuário da têxtil Lagofra, acaba de lançar no mercado a sua mais recente inovação, uma gola certificada, que respeita os critérios de proteção à covid-19, e que pretende ser a solução para todos os que precisam de se proteger de uma forma intermitente. E que tem, ainda, a vantagem de funcionar como acessório de moda, ao mesmo tempo que ajuda a aquecer nos dias mais frios do inverno.

O novo produto, que está à venda na loja online da marca, foi batizado de 'Gola Warm', e é o resultado de "vários meses de trabalho", em parceria com a Tintex Textiles, para desenvolver uma proteção facial "diferente" de uma máscara convencional, embora igualmente certificada e com a "qualidade e a respirabilidade" reconhecidas aos produtos Daily Day.

Em termos de matérias-primas, a nova gola é produzida com duas camadas de malha interlock 100% algodão, produzida segundo as "mais elevadas regras mundiais de sustentabilidade, assentes nos standards Oeko-tex Standard 100 - classe 1, Bluesign, STeP by Oeko-tex e ISO 9001 e ISO 14001", no interior das quais tem um tecido não tecido em 100% poliéster, produzido pela Tintex, que lhe garante o "elevado desempenho" de proteção facial, aliado ao "conforto e proteção térmica únicos". A ideia nasceu, precisamente, das necessidades sentidas, por exemplo, por quem anda de motorizada ou de bicicleta, e que se queixava do frio na cara ao usar das tradicionais máscaras.

Certificado para nível 2, a 'Gola Warm' tem uma capacidade de filtração de partículas atestada superior a 95%, estando já validada para 20 ciclos de lavagem. Tem um custo unitário de 19,90 euros e o objetivo da empresa é conseguir, ainda, a certificação para mais ciclos de lavagem.

Disponível em várias cores e em três tamanhos distintos, as golas fixam-se com velcro atrás, de modo a permitir por e tira sem que tenha de passar pela cabeça, com os respetivos riscos de contaminação ao passar pelo cabelo, mas contam, ainda, com um elástico inserido na parte superior da peça que permite um melhor ajuste da gola ao rosto. "Foi tudo desenhado de modo a que possa ser colocada, de forma imaculada, como se de uma máscara se tratasse, puxando-se para cima ou para baixo, de modo muito versátil, mas sem qualquer risco de contaminação", explica Filipe Prata. Colocado à venda esta manhã, a Gola Warm já vendeu as dezenas de unidades, o que indicia que o produto deverá ser um sucesso. A intenção da empresa é evoluir no conceito da proteção associado ao vestuário, devidamente certificado, mas sem uso de qualquer tipo de químicos.