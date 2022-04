Golden Vista. O restaurante que junta comida de rua chinesa e karaoke

Junta comida chinesa de rua e de partilha: o Golden Vista & Karaoke é um novo restaurante em Lisboa, que abriu esta quinta-feira, onde a diversão se extende a um palco de karaoke.

Nas Docas de Alcântara, no armazém 13, o Golden Vista & Karaoke apresenta um conceito chinese street food e share food ('comida de rua chinesa' e 'partilha de comida', em tradução livre), com os chefs André Santos e Bernardo Nabais. A cozinha é inspirada maioritariamente em Hong Kong, China, e também a decoração, onde imperam as cores néon, signos chineses, desenhos de dragões pintados à mão, contentores metálicos e à entrada do segundo andar uma porta vermelho garrido tipicamente chinesa. Tudo com a assinatura da arquiteta de interiores Elsa Sibuet, que quis recriar as zonas comerciais de ruas chinesas.

E para alegrar o ambiente, foi colocado um palco onde é possível cantar karaoke.

Conceito de street food chinesa

O restaurante tem dois andares, "a ideia é ter dois conceitos diferentes". No piso térreo domina a chinese street food e está pensado para uma refeição num ambiente de rua chinesa. Depois, é possível subir ao segundo piso, um espaço acolhedor, mais formal, com mais mesas e onde é possível cantar no karaoke com amigos no palco.

Para os mais tímidos cantarem, até "existe uma cabine fechada e isolada" sonoramente, como conta ao Dinheiro Vivo o empreendedor francês especializado em food and beverage Paul Cukierman. "Este tipo de private box é muito tradicional na China e no Golden Vista esta alberga de 10 a 15 pessoas, por duas horas". É uma diversão exclusiva que custa entre cinco a dez euros, por pessoa - valor que não inclui bebidas nem refeições.

Paul Cukierman explica que faltava na capital um restaurante com este conceito de comida de rua chinesa. "Este tipo de conceito e comida estava em falta em Lisboa, é uma comida mais acessível economicamente, rápida e queríamos incutir o conceito de partilha." Um conceito que para o empreendedor francês irá atrair um público com idades entre os 18 e 50 anos.

Produtos made in China

Os produtos alimentares são maioritariamente importados da China mas passam antes pela cidade de Paris, França, onde se situa a maior comunidade chinesa da Europa, acabando depois por chegar a território português, conta Paul Cukierman.

Com um investimento de 250 mil euros no negócio, o Gloden Vista & Karaoke é o terceiro espaço de uma cadeia de restaurantes que já inclui o Visconti, de cozinha italiana no Chiado, e o Bohemia, restaurante-bar na Costa da Caparica. "Se este novo espaço resultar e tudo correr bem, vamos criar franchises em diferentes áreas de Lisboa", planeia o empresário.

FICHA DO RESTAURANTE

Golden Vista & Karaoke Restaurante

Horário de funcionamento

Aberto das 12h00 às 22h00 de quarta-feira a domingo

Encerra à segunda e terça-feira

Docas de Santo Amaro 13, 1350-353 Lisboa

Reservas: +351 214 084 217