Goldenergy, EDP Comercial e Endesa têm ofertas mais competitivas na eletricidade

A Goldenergy, a EDP Comercial e a Endesa são os comercializadores de eletricidade que apresentam, atualmente, as ofertas mais competitivas, segundo uma análise efetuada pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), hoje divulgada.

"Da análise efetuada conclui-se que, a 22 de julho, a Goldenergy, a EDP Comercial e a Endesa apresentam as ofertas mais competitivas para os vários consumidores-tipo", informou a ERSE, em comunicado.

De acordo com o regulador da energia, num perfil de consumo de um casal sem filhos, com faturas mensais na ordem dos 33 euros, a Goldenergy e a EDP Comercial apresentam tarifários 11% mais baratos, seguindo-se a Endesa, com uma poupança de 8%.

Já num perfil de consumo de um casal com dois filhos, com faturas na ordem dos 81 euros, a Goldenergy e a EDP Comercial apresentam ofertas que permitem poupar 12%, face aos preços regulados, seguindo-se a Endesa e a Coopérnico, com poupanças de 7%.

Por fim, no perfil de consumo de um casal com quatro filhos, com faturas mensais na ordem dos 174 euros, a EDP Comercial apresenta a oferta mais competitiva, que permite poupar 13% face às tarifas reguladas, seguida da Goldenergy (poupança de 11%) e da Endesa (poupança de 9%).

A ERSE aconselha, porém, os consumidores "a verificarem nas faturas se o valor que pagam é maior ou menor que o do mercado regulado" e "a consultar e comparar as novas ofertas de mercado e, caso sejam mais favoráveis que os seus contratos históricos, a contratar uma nova oferta/comercializador".

A análise do regulador já teve em conta a atualização da tarifa aplicada aos clientes do mercado regulado, que subiu no início do mês, devido à "subida dos preços da energia elétrica nos mercados grossistas".