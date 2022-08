Goldenergy vai aumentar tarifa do gás em média dez euros

Gás natural © João Silva/Global Imagen

A Goldenergy vai aumentar os preços do gás natural a partir de 1 de outubro. A subida será de dez euros em média, revela a empresa em comunicado. A maioria dos clientes, garante a fornecedora, terá um aumento médio de seis euros na fatura mensal, incluindo taxas e impostos. O novo tarifário vai vigorar até ao final deste ano, "sendo revisto de acordo com as alterações que possam surgir no mercado".

A Goldenergy justifica a subida com "o aumento dos custos dos acessos regulados, aprovados pelo Governo para entrarem em vigor a 1 de outubro e tendo em conta a atual volatilidade do mercado e a escalada de preços do gás nos mercados internacionais nos últimos meses", lê-se na nota à imprensa.

Miguel Checa, CEO da Goldenergy, afirma que, "mesmo perante a atual situação do mercado grossista, a Goldenergy fará todo o esforço por efetuar um aumento controlado, ainda que inevitável, dos preços do gás com o intuito de minimizar o impacto nos seus clientes".

A EDP Comercial anunciou, na semana passada, um aumento médio de 30 euros na fatura de gás dos seus clientes, e a Galp também confirmou que vai subir preços a partir de outubro.

Na sequência do aumento anunciado pela EDP, o ministro do Ambiente e da Ação Climática anunciou que vai permitir aos consumidores de gás natural a adesão à tarifa regulada. Para isso, o governo tem ainda de aprovar a retirada dessa limitação legal que impede o regresso dos consumidores ao mercado regulado, que neste momento abrange 227 mil pessoas. No mercado liberalizado de gás natural estão 1,3 milhões de consumidores, segundo os números da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).