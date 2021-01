Goldmach Sachs estima que vendas da Jerónimo Martins tenham subido 2,9% em 2020

A Jerónimo Martins é dona do Pingo Doce.

O Goldman Sachs partilhou uma atualização sobre as estimativas de resultados do grupo Jerónimo Martins. Na nota, o banco de investimento estima que, na próxima apresentação de resultados, a 12 de janeiro, a dona do Pingo Doce registe uma subida de 2,9% nas vendas registadas no total de 2020, para um montante de 19,2 mil milhões de euros.

"Prevemos que as vendas do grupo no quarto trimestre permaneçam inalteradas nos 5 mil milhões de euros, alinhadas com o consenso da Bloomberg. No total, para o ano de 2020, estimamos um crescimento de vendas do grupo de 2,9%, para 19,2 mil milhões de euros, mais uma vez em consenso com a Bloomberg", indica a nota do Goldman Sachs.

É ainda referido que a previsão para os resultados do quarto trimestre de 2020 foi revista em baixa.

Por operação, o banco de investimento estima que a Biedronka, a operação na Polónia, tenha registado uma subida de 4% nas vendas no último trimestre do ano. Em Portugal, o Pingo Doce terá visto as vendas cair 4% no mesmo período e, na Colômbia, a Ara terá visto as vendas subir 4,8%.

Já para 2021 e 2022, as estimativas foram revistas em alta: mais 0,8% em ambos os anos. O Goldman Sachs estima que, em 2021, a Jerónimo Martins registe vendas de 20,1 mil milhões de euros e no ano seguinte 21,4 mil milhões de euros.

O banco de investimento mantém a projeção de 0,55 euros para os lucros por ação para 2020 e de 0,67 euros para 2021.

O Goldman Sachs mantém, também, a recomendação de "comprar" títulos da Jerónimo Martins, prevendo que o preço por ação possa chegar aos 16,50 euros.