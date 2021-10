Goldman Sachs coloca português Tiago Paiva entre os 100 Empreendedores Mais Intrigantes

Tiago Paiva é o CEO da Talkdesk © DR

O banco de investimento norte-americano Goldman Sachs nomeou Tiago Paiva, líder da empresa unicórnio de ADN português de software na cloud para contact centers, como um dos cem emopresários mais inrigantes de 2021.

A nomeação foi revelada este mês na Cimeira Builders + Innovators, em Healdsburg, no Estado da Califórnia. Em comunicado, a Talkdesk fez saber esta terça-feira que Tiago Paiva está há dez anos na empresa.

"Começou como um jovem engenheiro com um sonho e a determinação de mudar para sempre a experiência do cliente, colocando-o no centro de cada conversa e interação. Na altura, ainda vivendo em Portugal, desenvolveu o protótipo de uma solução de contact center baseada na cloud que era fácil de implementar, integrar e utilizar. A oportunidade de partilhar a sua solução surgiu de uma forma condizente com o início de uma empresa de tecnologia de ponta e disruptiva. Entrou num hackathon que acabou por ganhar e conseguiu algum financiamento inicial, mudou-se para a América, e nasceu a Talkdesk", lê-se.

Para Tiago Paiva, o reconhecimento do Goldman Sachs "é um reflexo de quão crítica é esta necessidade a que a Talkdesk responde".

A Talkdesk foi criada em 2011 pelos portugueses Cristina Fonseca e Tiago Paiva, em São Francisco, nos EUA. Ao longo da última década, esta empresa "cresceu rapidamente e passou de uma pequena organização de 10 pessoas para um líder global na indústria software as a service (SaaS) com quase dois mil empregados em 16 países", segundo o mesmo comunicado.

A avaliação da Talkdesk triplicou para mais de 10 mil milhões de dólares, colocando-a entre as empresas privadas mais valorizadas no setor SaaS ou software empresarial, revelou a empresa em agosto deste ano.