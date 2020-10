Goldman Sachs destaca "bom conjunto de resultados" do BCP

O Goldman Sachs considera que o Millennium bcp apresentou "um bom conjunto de resultados" na quinta-feira, elogiando os custos com crédito inferiores ao esperado pelo mercado e a descida do nível de malparado.

Segundo esta casa de investimento, os custos de crédito foram 19% inferiores ao que a média de analistas esperava. O malparado desceu 7% para 3,7 mil milhões de euros, "principalmente devido ao bom desempenho da atividade em Portugal suportado em vendas de 600 milhões de euros".

"Em suma, este foi um bom conjunto de resultados", afirma o Goldman Sachs numa nota de análise ddivulgada na manha desta sexta-feira.

O Millennium bcp anunciou na quinta-feira, ao fim da tarde, que registou um lucro líquido de 146,3 milhões de euros nos nove meses deste ano, o que corresponde a uma queda de 45,9% em termos homólogos, "influenciado pelo reforço expressivo das imparidades, num contexto de pandemia Covid-19".

O efeito das medidas adotadas na pandemia levaram o BCP a constituir imparidades e provisões no valor de 550,7 milhões de euros, um aumento de 46% em termos homólogos, sobretudo para crédito.

O Goldman Sachs frisa, pela positiva, que "o banco apresentou evolução de capital positiva no trimestre com CET1 em 12,4%", o que representa uma melhoria de 22 pontos base, "e boas tendências de balanço"

"O resultado de operações financeiras também foi significativa melhor do que o esperado, de 65 milhões de euros versus as expectativas de consenso de 29 milhões de euros, levando a receita total 6% acima do consenso", adianta.

O Goldman Sachs tem uma recomendação de 'Neutral' para as ações do BCP e uma avaliação a 12 meses (preço-alvo) de 0,12 euros por cada uma.

As ações do BCP seguiam a subir 4,73%, ás 10H55, para 0,073 euros.