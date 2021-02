Golfe: Belas Clube de Campo regista subida de 7% de voltas entre outubro e dezembro 2020

Campo de Golfe do Belas Clube de Campo © Direitos reservados

O campo de Golfe de Belas Clube de Campo teve uma subida de 7,4% de voltas no quarto trimestre de 2020, face aos últimos três meses de 2019. "Destaca-se também o número de voltas, face ao mesmo período, que registam um aumento de cerca de 1000 voltas atingidas" segundo o comunicado enviado às redações.

Fundado há mais de 20 anos, este campo de golfe nota ainda que a pandemia levou a "uma procura crescente, não só em número de voltas, como também em novos jogadores e mais jovens, justificando os resultados positivos neste período".

Paul Saunders, diretor de Golfe do Belas Clube de Campo, diz em comunicado que: "nunca tínhamos sentido um aumento como o que aconteceu no verão de 2020".

"Numa altura em que, devido à pandemia, as atividades desportivas ao ar livre ganham relevância e registam um aumento na procura, o Belas Clube de Campo investe também em diversas melhorias efetuadas no campo de golfe. Os dados de ocupação e o número de voltas atingidas, maioritariamente, nos últimos cinco meses do ano, que registam os melhores números de sempre, vêm comprovar a preferência dos praticantes na eleição do campo do clube, reforçando assim a qualidade do mesmo a nível nacional e em particular na região de Lisboa", acrescentou.

Já em 2021, o Belas Clube de Campo decidiu renovar o apoio ao profissional Miguel Gaspar, algo que se insere na estratégia do golfe que passa por investir na formação, através da academia de golfe, realização de torneios e nos apoios aos profissionais oriundos da academia.