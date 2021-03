Golfe pede alargamento de apoios até abril de 2022

Vilamoura, 29/08/17 - Roteiro em Vilamoura para a Evas›es. Hotel Anantara Vilamoura Algarve Resort. Vista para o campo de golfe. (Sara Matos / Global Imagens) © Sara Matos / Global Imagens

Campos de golfe fechados, perdas elevadas e meses de indefinição pela frente: a primeira época alta do golfe esta à porta - entre abril e maio -, mas as expectativas são baixas. Muito dependente de estrangeiros, a maioria dos campos está encerrada e o Conselho Nacional da Indústria do Golfe (CNIG) não hesita em pedir um alargamento dos apoios, tanto ao emprego como à tesouraria das empresas, e que o IVA do golfe volte para os 6%.

"Se não está já totalmente perdida, para lá caminha". O desabafo é de Luís Correia da Silva, presidente do CNIG, que lembra que "confirmando-se o anunciado plano de desconfinamento", os campos de golfe abrem a 5 de abril, depois da Páscoa. "Abril está praticamente perdido em termos de reservas de golfistas estrangeiros, tanto no alojamento, no golfe ou mesmo na restauração. Resta às empresas e aos campos preparar o melhor possível os meses de maio e junho de 2021 para os receber, em particular os oriundos do Reino Unido, que estão ávidos de voltar a jogar nos campos nacionais, admitindo que as autoridades nacionais possam levantar a exigência de quarentena, substituindo-a pela apresentação de certificados de testagem e/ou vacinação", defende.

João Fernandes, da Região de Turismo do Algarve, acrescenta que "a Páscoa não marcará como habitualmente o arranque da época alta, afetando o período de maior procura no primeiro semestre para o golfe". E que "pelas razões que todos conhecemos, este nunca será um ano como os anteriores", mas garante que o Algarve "tem das melhores condições para começar a receber turistas de diferentes origens, em segurança, pois é a região de Portugal continental que tem apresentado os melhores indicadores epidemiológicos".

O ano de 2020 foi negro para o golfe em Portugal, com o CNIG a estimar que os campos tenham registado, em média, uma quebra de 60% nas receitas, face a 2019, com o Centro Litoral e Algarve a sentir de forma "mais significativa". Os campos continuam de portas fechadas agravando, diz Luís Correia da Silva, a "já crítica situação".

Apesar de reconhecer que "a abertura dos campos e da prática do golfe para o mercado nacional é urgente e importante", aponta também que não será suficiente uma vez que o mercado nacional "não tem dimensão para viabilizar e sustentar económica e financeiramente a operação da generalidade dos campos, ainda que reduzida ao mínimo".

Perante este cenário, Luís Correia da Silva diz ser "imperativo continuar a manter as medidas em vigor de apoio à sustentabilidade económica e financeira das empresas de golfe, por um período mínimo até Abril de 2022" - em especial, as que dizem respeito "aos apoios à manutenção dos postos de trabalho e à tesouraria" - e "a reposição imediata da taxa de IVA do golfe nos 6%, desejavelmente de forma definitiva". Há muito que a indústria do golfe pede que o IVA desça dos atuais 23% para a taxa reduzida.

Agora, a CNIG defende que esta medida, que consideram "estrutural", "teria um impacto imediato nas disponibilidades de tesouraria e na gestão de cash flow das empresas" ligadas à modalidade.