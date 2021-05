Carlos Gomes da Silva é o novo vice-presidente do MCA Group © Filipa Bernardo/Global Imagens

Carlos Gomes da Silva, ex-CEO da Galp, vai assumir a gestão do 'Family Office' do MCA Group, liderado por Manuel Couto Alves. Uma contratação que acontece na sequência da reestruturação e reposicionamento de atividade do grupo, que vai lançar novos modelos de negócio, com uma "forte aposta" em setores relacionados com a transição energética e digital, mas, também, nas operações logísticas ou cuidados de saúde.

O novo responsável, segundo Manuel Couto Alves, vai contribuir "relevantemente para a profissionalização da gestão, adoção das melhores práticas de governo societário, assim como para a transformação, desenvolvimento e expansão do MCA Group".

O MCA Group está presente em 12 setores de atividade com especial relevância nas áreas de negócio de energia de base renovável, logística, engenharia e saúde, tendo presença internacional em três continentes (Europa, África e América Latina), e contando com mais de dois mil colaboradores.