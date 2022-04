Goodbag está de volta às lojas Continente

Cada goodbag custa cinco euros © DR

Estão de volta às lojas Continente os sacos de compras reutilizáveis "goodbag", depois de terem esgotado em cerca de três meses. Estes sacos reutilizáveis, que têm um mini chip incorporado, permitem ajudar o ambiente de cada vez que são utilizados.

De acordo com o Continente, os "goodbag" vendidos em 70 lojas da marca permitiram plantar mais de 12 mil árvores e recolher o equivalente a quase 60 mil sacos de plástico do oceano.

Como explica o Continente em comunicado, por cada "goodbag" adquirido - cada unidade custa cinco euros - "é plantada uma árvore em nome do cliente, e, sempre que o levar às compras, é recolhido plástico do oceano".

A plantação de árvores e a limpeza dos oceanos é garantida através dos parceiros Weforest e One Earth One Ocean, ONG que se dedicam à proteção do planeta e às quais a goodbag se associou.