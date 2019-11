Google ataca mercado do fitness com Fitbit

Mais de 2 mil milhões de dólares é quanto a Google vai desembolsar para incluir a Fitbit no seu universo. Os rumores que se espalharam nesta semana foram hoje confirmados pela gigante tecnológica, que anunciou a compra da empresa de wearables. O modelo de negócio será semelhante ao que foi levado a cabo com a Nest, ou seja, a Fitbit vai ficar verdadeiramente integrada no universo Google e não manter-se independente.

“É uma oportunidade para investir ainda mais a sério no Wear OS e criar uma linha de wearables made by Google”, justificou o responsável pela área de gadgets, Rick Osterloh, citado pelo The Verge, que confirmou a compra por 2,1 mil milhões. Um negócio que vem resolver um problema que se vinha arrastando para a Google, com a gigante tecnológica a tentar e falhar sucessivas incursões nesta área de negócio. Com os gadgets, experiência, mercado e clientes da Fitbit, a empresa pode finalmente cumprir a ambição de chegar a esta importante fatia de consumidores, para o que já contribuíra também a aquisição, em janeiro, de tecnologia da relojoeira Fossil para wearables.

Entretanto, a companhia de wearables de fitness já tranquilizou os utilizadores, assegurando que os dados de saúde e registos de exercício dos seus clientes não serão partilhados ou utilizados para direcionar anúncios da Google.