Google Cloud quer “confiança” dos clientes europeus com ferramentas de segurança

Na lista de anúncios da Google Cloud no primeiro dia do evento dedicado à computação cloud, em Londres, a tecnológica inclui algumas medidas de segurança, que serão disponibilizadas aos clientes na Europa. “É o nosso compromisso com os clientes europeus”, afirmou Chris Ciauri, durante o keynote inicial.

Entre as novidades, conta-se a possibilidade de os clientes empresariais da Google Cloud escolherem em que região da Europa é que pretendem que a informação seja armazenada, com a tecnológica a indicar que isto funcionará como uma garantia para o cliente de que os dados não saem da Europa. É possível escolher entre diferentes regiões, desde Reino Unido, Bélgica, Alemanha, Holanda, Finlândia ou Suíça. Em breve, a lista contará com mais cinco regiões, nota a Google Cloud.

“Os clientes podem gerir as suas próprias chaves de encriptação e garantir que estão guardadas numa região na Europa”, anunciou a empresa. Além disso, também foi deixada a indicação de que será possível que os clientes armazenem estas chaves de encriptação fora da infraestrutura da Google Cloud, se assim o desejarem.

Outro ponto de destaque da apresentação dedicada à segurança foi a “Key access justification”. Esta ferramenta possibilitará às empresas escolher quem é que tem acesso aos dados e com que tipo de justificação para acesso à informação. Nas palavras de Suzanne Frey, responsável pela área de segurança da Google Cloud, isto permitirá transformar o cliente no “maior decisor de acesso à informação”. Esta ferramenta funcionará como uma opção complementar à funcionalidade Access Transparency, que cria relatórios sempre que os administradores Google interagem com os dados dos clientes e com que fins.

Ainda na área da segurança, a tecnológica apresentou a Cloud Armor, uma suite completa para responder a ameaças de segurança e o Cloud Security Command Center, um produto premium, que terá os insights de segurança como ponto-forte.

“Os nossos esforços para ganharmos a vossa confiança estão refletidos no nosso comportamento e nas nossas ações”. Obedecemos a questões regulatórias na Europa e valorizamos os vossos esforços”, indicou a responsável de segurança, na conclusão da apresentação dedicada a conformidade e segurança.

“Para mim, estes são anúncios entusiasmantes, que mostram que estamos a prestar atenção àquilo que o cliente nos pede, especialmente na Europa”, comenta ao Dinheiro Vivo Chris Ciauri, vice-presidente da Google Cloud para a região EMEA. “O acesso aos dados e à privacidade são super importantes e foi apenas uma demonstração de que estamos de acordo com isso.”

No cargo desde setembro deste ano, após uma década de trabalho na norte-americana Salesforce, Chris Ciauri destaca que a confiança dos clientes é importante a nível global, mas ganha especial ênfase na Europa. “Acho que a questão da confiança é cada vez mais importante em todo o mundo, mas a Europa está à frente nessa questão, a começar pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados. Se inicialmente era visto pelos outros mercados como inoportuno, hoje é visto como um avanço para a privacidade e os direitos dos cidadãos”, explica.

“Agora o resto do mundo já olha para o RGPD como um reconhecimento de que a confiança é super importante para os clientes europeus e que queremos que saibam que, quando trabalham com a Google Cloud, respeitamos a sua privacidade.”

*A jornalista viajou a convite da Google Portugal